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На грани закрытия: фитнес-индустрия рискует потерять 10% клубов

Лера Букина
1 час назад
Выручка фитнес-клубов до сих пор не может вернуться к допандемийному уровню — по итогам мая их потери в сравнении с 2019 годом достигнут около 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию операторов фитнес-индустрии.
На грани закрытия: фитнес-индустрия рискует потерять 10% клубов
Фото: ТАССТАСС
В 2021 году могут уйти с рынка еще порядка 10% фитнес-клубов, полагают представители отрасли на примерах своих организаций.
Падение выручки на 10–15% прогнозирует, в частности, основательница клубов Orange Fitness и «Ситифитнес» Анастасия Юсина.
Любое ухудшение объемов выручки становится драйвером еще большей дестабилизации на рынке, указала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.
По ее словам, в период пандемии ушло с рынка порядка 25% клубов, что не является пределом.
Те клубы, которые стали восстанавливаться после ограничений, в случае застойного лета могут уйти с рынка, считает Киселева.
Ключевой проблемой является большое число долгов, заявил основатель сети фитнес-клубов Alex Fitness Алексей Ковалев. Речь идет, в частности, о задолженности по аренде и кредитам.
До конца года, по его прогнозам, могут уйти с рынка до 8 клубов.
Закрытие фитнес-клубов является негативной тенденцией, которая может отразиться на здоровье граждан, указал главврач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Артем Николаев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что траты россиян на фитнес и одежду выросли в праздники.
Компании,Анастасия Юсина,Ольга Киселева,Артем Николаев,Алексей Ковалев,газета "Известия",
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