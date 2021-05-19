На грани закрытия: фитнес-индустрия рискует потерять 10% клубов

Выручка фитнес-клубов до сих пор не может вернуться к допандемийному уровню — по итогам мая их потери в сравнении с 2019 годом достигнут около 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию операторов фитнес-индустрии.

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В 2021 году могут уйти с рынка еще порядка 10% фитнес-клубов, полагают представители отрасли на примерах своих организаций.

Падение выручки на 10–15% прогнозирует, в частности, основательница клубов Orange Fitness и «Ситифитнес» Анастасия Юсина

Любое ухудшение объемов выручки становится драйвером еще большей дестабилизации на рынке, указала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева

По ее словам, в период пандемии ушло с рынка порядка 25% клубов, что не является пределом.

Те клубы, которые стали восстанавливаться после ограничений, в случае застойного лета могут уйти с рынка, считает Киселева.

Ключевой проблемой является большое число долгов, заявил основатель сети фитнес-клубов Alex Fitness Алексей Ковалев . Речь идет, в частности, о задолженности по аренде и кредитам.

До конца года, по его прогнозам, могут уйти с рынка до 8 клубов.

Закрытие фитнес-клубов является негативной тенденцией, которая может отразиться на здоровье граждан, указал главврач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Артем Николаев