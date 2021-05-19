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«ВкусВилл» запустил продажи на «AliExpress Россия»

Лера Букина
2 часа назад
Сеть магазинов «ВкусВилл» открыла свой магазин на маркетплейсе «AliExpress Россия». Об этом сообщает пресс-служба «AliExpress Россия».
«ВкусВилл» запустил продажи на «AliExpress Россия»
Фото: ТАССТАСС
В приложении в разделе «Есть!» будут представлены все категории товаров «ВкусВилла» — готовая кулинария, молочные продукты, фрукты и овощи, напитки, заморозка и другие.
Пользователям приложения маркетплейса будет доступно более 3 тысяч товаров. «ВкусВилл» планирует каждый месяц расширять ассортимент.
Доставка товаров из «ВкусВилла» будет осуществляться курьерами сети и партнерами из служб такси.
У заказов нет минимальной обязательной суммы, и их доставят в течение двух часов.
На первом этапе товары из «ВкусВилла» смогут приобрести пользователи «AliExpress Россия» в Москве. У покупателей будет возможность заказывать из почти 700 магазинов сети. В ближайшем будущем такая опция будет доступна и жителям Санкт-Петербурга, а также других городов, заверили в компании.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «AliExpress Россия» впервые раскрыла оборот по итогам финансового года. Он составил 229,3 млрд рублей без вычета возвратов.
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