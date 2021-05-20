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Ретейл получил сверхприбыль в пандемийный год

Лера Букина
34 минуты назад
За 2020 год агрокомпании заработали не менее 11 млрд рублей дополнительной чистой прибыли, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование РЭУ им. Плеханова.
Ретейл получил сверхприбыль в пандемийный год
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В прошлом году рентабельность активов производителей продуктов питания в России практически вдвое превысила среднероссийское значение рентабельности активов в промышленности, заявила доцент кафедры экономстатистики Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова Ольга Лебединская.
Доходы от реализации в целом по отрасли увеличились по отношению к 2019 году на 11%, прибыль от продаж выросла еще больше — на 20%.
Как отмечается, крупнейшие по динамике выручки производители продовольствия в России в 2020 году нарастили продажи к 2019 году на 32% (на 145 млрд рублей— до 596 млрд рублей). Чистая прибыль компаний выборки увеличилась на 69% или на 11 млрд рублей, до 27 млрд руб. Средняя рентабельность продаж продовольствия производителями повысилась на 1,5%.
Что касается продовольственного ритейла, то там прослеживается еще более существенная динамика. Согласно выборке РЭУ, в 2020 году рентабельность активов в отрасли торговли почти вдвое превысила среднероссийский показатель, доходы от реализации в целом по отрасли тоже увеличились по отношению к 2019 году на 41%, прибыль от продаж выросла почти в полтора раза. Некоторые компании из категории убыточных перешли в прибыльные.
Показательной является динамика в производстве растительного масла и сахара.
«Отметим, что долгосрочно такая «жадность» малоосмысленна, как и постоянное госрегулирование цен (как неоднократно отмечал Банк России, нарастают дисбалансы в отрасли, меняется структура потребления)», - указали в РЭУ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2020 году объём онлайн-продажи продуктов питания в России вырос на 314%.
Компании,Центральный банк России,
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