Ретейл получил сверхприбыль в пандемийный год

За 2020 год агрокомпании заработали не менее 11 млрд рублей дополнительной чистой прибыли, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование РЭУ им. Плеханова.

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В прошлом году рентабельность активов производителей продуктов питания в России практически вдвое превысила среднероссийское значение рентабельности активов в промышленности, заявила доцент кафедры экономстатистики Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова Ольга Лебединская.

Доходы от реализации в целом по отрасли увеличились по отношению к 2019 году на 11%, прибыль от продаж выросла еще больше — на 20%.

Как отмечается, крупнейшие по динамике выручки производители продовольствия в России в 2020 году нарастили продажи к 2019 году на 32% (на 145 млрд рублей— до 596 млрд рублей). Чистая прибыль компаний выборки увеличилась на 69% или на 11 млрд рублей, до 27 млрд руб. Средняя рентабельность продаж продовольствия производителями повысилась на 1,5%.

Что касается продовольственного ритейла, то там прослеживается еще более существенная динамика. Согласно выборке РЭУ, в 2020 году рентабельность активов в отрасли торговли почти вдвое превысила среднероссийский показатель, доходы от реализации в целом по отрасли тоже увеличились по отношению к 2019 году на 41%, прибыль от продаж выросла почти в полтора раза. Некоторые компании из категории убыточных перешли в прибыльные.

Показательной является динамика в производстве растительного масла и сахара.

«Отметим, что долгосрочно такая «жадность» малоосмысленна, как и постоянное госрегулирование цен (как неоднократно отмечал Банк России , нарастают дисбалансы в отрасли, меняется структура потребления)», - указали в РЭУ.