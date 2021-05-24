Залезть в «кубышку»: проект РЖД в Якутии профинансируют из ФНБ

Предложение о финансировании якутского кластера из ФНБ ранее поступило от президента РФ Владимира Путина
.
Стоимость проекта будет составлять от 350 млрд рублей (с тепловозной тягой) до более 700 млрд (с электрификацией), заявил Белозеров.
Вопрос касается строительства дополнительных путей от станции Тында до порта Ванино в Хабаровском крае.
РЖД запросили в ФНБ 188 млрд рублей на проект развития Восточной части БАМа для вывоза угля из Якутии, который оценивается в 752,4 млрд рублей, сообщил источник издания, знакомый с поданной в правительство заявкой.
По словам Белозерова, РЖД начали подготовку к стройке якутского кластера.
Как отмечается, развитие якутского кластера является третьим этапом модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали, к которому РЖД пока не приступили.
Сложности с вывозом угля в связи с нехваткой провозной способности железных дорог существуют уже год, заявил в феврале первый зампред правительства республики Кирилл Бычков
. В этой связи, по его словам, компаниям приходится хранить остатки на складах — там скопилось около 2 млн т.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что модернизация БАМа может подорожать на 40 млрд рублей.