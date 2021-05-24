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Залезть в «кубышку»: проект РЖД в Якутии профинансируют из ФНБ

Лера Букина
1 час назад
«Российские железные дороги» (РЖД) привлекут в Фонде национального благосостояния (ФНБ) 25% финансирования для того, чтобы расширить железнодорожную инфраструктуру под вывоз угля из Якутии. Об этом на брифинге заявил глава монополии Олег Белозеров, пишет РБК.
Залезть в «кубышку»: проект РЖД в Якутии профинансируют из ФНБ
Фото: ТАССТАСС
Предложение о финансировании якутского кластера из ФНБ ранее поступило от президента РФ Владимира Путина.
Стоимость проекта будет составлять от 350 млрд рублей (с тепловозной тягой) до более 700 млрд (с электрификацией), заявил Белозеров.
Вопрос касается строительства дополнительных путей от станции Тында до порта Ванино в Хабаровском крае.
РЖД запросили в ФНБ 188 млрд рублей на проект развития Восточной части БАМа для вывоза угля из Якутии, который оценивается в 752,4 млрд рублей, сообщил источник издания, знакомый с поданной в правительство заявкой.
По словам Белозерова, РЖД начали подготовку к стройке якутского кластера.
Как отмечается, развитие якутского кластера является третьим этапом модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали, к которому РЖД пока не приступили.
Сложности с вывозом угля в связи с нехваткой провозной способности железных дорог существуют уже год, заявил в феврале первый зампред правительства республики Кирилл Бычков. В этой связи, по его словам, компаниям приходится хранить остатки на складах — там скопилось около 2 млн т.
Ранее «Рамблер» сообщал, что модернизация БАМа может подорожать на 40 млрд рублей.
Компании,Экономика,Кирилл Бычков,Олег Белозеров,Владимир Путин,Фонд национального благосостояния,РЖД,
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