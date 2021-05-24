Частные клиники нарастили обороты в пандемию

Пятерка крупнейших игроков рынка платных медуслуг — «Медси», EMC, «Мать и дитя», «Мединвестгрупп» и «СМ-Клиника» — в 2020 году нарастила выручку за счет лечения пациентов с различными заболеваниями на 18,6%, до 88,9 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического центра Vademecum.

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Суммарная доля этих компаний в сегменте платных медуслуг достигла 13%. Наибольшую выручку продемонстрировала «Медси» — 25 млрд рублей, самую существенную динамику в 49% год к году — «Мединвестгрупп», которая заработала 12,3 млрд рублей.

Как отмечается, динамика обусловлена, в частности, наличием у данных сетей мощностей по тестированию и лечению коронавируса и возможностью выезда врачей на дом.

В «Медси» заявили, что в общей доле выручки 11% пришлись на обслуживание больных COVID-19. Что касается средней стоимости лечения в стационаре, то она составила 400 тысяч рублей.

Как выяснилось, в структуре выручки медцентра «Клиники Лядова», входящего в «Мединвестгрупп», лечение, диагностика и реабилитация пациентов с COVID-19 составили 27%. Стоимость обслуживания одного зараженного в стационаре в среднем достигала 500 тысяч рублей.

«К концу 2020 года спрос перераспределился в сторону реабилитации после перенесенной инфекции, эта тенденция сохранится до конца этого года»,— заявил основатель «Клиники Лядова» Константин Лядов.

Лечение пневмонии в стационаре в сети «Мать и дитя» оценивалось не менее чем в 700 тысяч рублей.

Как отмечается, плановая медпомощь по другим заболеваниям, в том числе за счет средств обязательного медстрахования (ОМС), - еще один фактор увеличение выручки частных клиник в первый год пандемии.

Пандемия принесла существенный заработок и медлабораториям. Так, в 2020 году «Гемотест» увеличил выручку в три раза — до 17,6 млрд рублей (на долю тестов на COVID-19 пришлось 58%), за I квартал 2021 года — еще до 6,2 млрд рублей, следует из данных Vademecum.

«Инвитро» увеличила оборот на 20%, до 25 млрд рублей.