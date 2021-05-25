Производитель йогурта Campina уйдет из России

Российское подразделение компании FrieslandCampina, производящей молочные продукты под брендом Campina, перейдет компании Ehrmann. Об этом говорится в пресс-релизе FrieslandCampina.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После того, как сделка завершится, Ehrmann станет владельцем 100% Campina LLC, включая все активы и обязательства компании.

Ehrmann станет управлять производственной площадкой в Ступино (Московская область), а также развивать популярные бренды Fruttis и «Нежный».

Сделка отражает стратегию по увеличению доли рынка в России благодаря сильным локальным брендам, заявил глава компании Ehrmann Кристиан Эрманн

«Благодаря сделке наш молочный бизнес в России будет и дальше развиваться», – заявил президент направления продуктов питания и напитков FrieslandCampina Рул ван Неербос.

Антимонопольные ведомства России, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии должны одобрить сделку. Ожидается, что она будет закрыта в конце июня 2021 года.

Согласно данным, опубликованным на сайте компании, FrieslandCampina вышла на рынок России в 1992 году, став первым поставщиком йогуртов для РФ.