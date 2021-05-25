Производитель йогурта Campina уйдет из России

Российское подразделение компании FrieslandCampina, производящей молочные продукты под брендом Campina, перейдет компании Ehrmann. Об этом говорится
в пресс-релизе FrieslandCampina.
После того, как сделка завершится, Ehrmann станет владельцем 100% Campina LLC, включая все активы и обязательства компании.
Ehrmann станет управлять производственной площадкой в Ступино (Московская область), а также развивать популярные бренды Fruttis и «Нежный».
Сделка отражает стратегию по увеличению доли рынка в России благодаря сильным локальным брендам, заявил глава компании Ehrmann Кристиан Эрманн
.
«Благодаря сделке наш молочный бизнес в России будет и дальше развиваться», – заявил президент направления продуктов питания и напитков FrieslandCampina Рул ван Неербос.
Антимонопольные ведомства России, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии должны одобрить сделку. Ожидается, что она будет закрыта в конце июня 2021 года.
Согласно данным, опубликованным на сайте компании, FrieslandCampina вышла на рынок России в 1992 году, став первым поставщиком йогуртов для РФ.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что «Лента» заключила соглашение о покупке сети супермаркетов Billa Russia GmbH за 215 млн.