Twitter оштрафовали в России еще на ₽9,5 млн

Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за то, что соцсеть не удалила запрещенный контент. Об этом РИА Новости сообщила
пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.
Роскомнадзор
ранее заявлял, что протоколы на Twitter и другие социальные сети были составлены из-за
постов с призывами выходить на недавние несогласованные акции протеста.
«Twitter Inc признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП («Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен»)», – сообщила пресс-секретарь.
В суде была рассмотрена половина назначенных на четверг протоколов. Были вынесены решения о трех штрафах в 3 млн рублей, а также 4 и 2,5 млн. Также отмечается, что на очереди еще три протокола.
В общей сложности в отношении Twitter составили девять протоколов по данной статье. По первым трем компания была оштрафована на 8,9 млн рублей, решение вступило в законную силу.
Также за отказ от удаления информации суд ранее назначил многомиллионные штрафы компаниям Google
, Facebook и Telegram.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик сервисов Google, если в компании не начнут в полной мере выполнять обязанности по удалению незаконного контента из поисковой выдачи.