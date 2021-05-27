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Twitter оштрафовали в России еще на ₽9,5 млн

Лера Букина
23 минуты назад
Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за то, что соцсеть не удалила запрещенный контент. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.
Twitter оштрафовали в России еще на ₽9,5 млн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Роскомнадзор ранее заявлял, что протоколы на Twitter и другие социальные сети были составлены из-за
постов с призывами выходить на недавние несогласованные акции протеста.
«Twitter Inc признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП («Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен»)», – сообщила пресс-секретарь.
В суде была рассмотрена половина назначенных на четверг протоколов. Были вынесены решения о трех штрафах в 3 млн рублей, а также 4 и 2,5 млн. Также отмечается, что на очереди еще три протокола.
В общей сложности в отношении Twitter составили девять протоколов по данной статье. По первым трем компания была оштрафована на 8,9 млн рублей, решение вступило в законную силу.
Также за отказ от удаления информации суд ранее назначил многомиллионные штрафы компаниям Google, Facebook и Telegram.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик сервисов Google, если в компании не начнут в полной мере выполнять обязанности по удалению незаконного контента из поисковой выдачи.
Компании,Роскомнадзор,Google,
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