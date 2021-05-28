Аналитики: Банковский кризис наступит до апреля 2022 года

Банковский кризис может начаться не в ноябре 2021 года, как прогнозировалось ранее, а до апреля 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Фото: ТАСС ТАСС

Таким образом, центр изменил свой предыдущий прогноз.

Как отмечается, банковский кризис подразумевает наличие хотя бы одного из следующих факторов: доля проблемных активов в банковской системе превышает 10%, «банковская паника» или массовое принудительное «замораживание» клиентских средств, проведение вынужденной реорганизации или национализации существенной части банков или масштабной рекапитализация банков государством или компаниями.

В настоящее время ни одно из условий не реализуется, указал руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев

Некоторые проблемы в функционировании банков могут возникнуть, однако это не будет сильно заметно для рядового гражданина, считает он.

Как говорится в докладе ЦМАКП, существуют индикаторы, которые свидетельствуют о рисках возникновения кризиса. В частности, речь идет о сохранении безработицы на уровне выше докризисного и о повышении реального курса рубля.

По словам Солнцева, ожидания были пересмотрены, и сроки возможного наступления кризиса перенесены на полгода вперед на фоне стабилизации индикатора приближения проблем.

ЦБ сообщили об отсутствии оснований для высоких рисков кризиса в банковском секторе.