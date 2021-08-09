"Все идет через принудиловку": Союз студентов о вакцинации в вузах

"Это понятное решение, которое принимается, чтобы обезопасить преподавателей и студентов от распространения коронавируса. Студентам, конечно, такие ограничения могут не нравиться. Но в данном случае это такая безвыходная ситуация, когда мы должны больше думать о безопасности. Мы сами думали о том, чтобы уже отправлять в Минобрнауки предложения, чтобы студентов, у которых есть медотвод от прививки, тоже переводили на онлайн-обучение. Потому что в некоторых вузах мы видели очень странную ситуацию, когда там были приказы допускать вакцинированных студентов к очным занятиям, при этом непривитых студентов, у которых есть медотвод от вакцинации, тоже допускали. Но они же могут распространять коронавирус... В некоторых вузах это выглядело, скорее, как мера принуждения к прививке, а не как мера защиты. И то, что сейчас Минобр рекомендовал вузам вакцинированных студентов допускать к занятиям, а невакцинировавшихся и имеющих медотвод - отправлять на онлайн, - с точки зрения безопасности это адекватная мера. Потому что прошлые приказы, которые были у вузов, - иногда это была просто солянка каких-то безумных мер. И правильно, что Минобрнауки решило это четко регламентировать, причем с позиции безопасности.



Но наша позиция не изменилась в том, что студентов нужно мотивировать к вакцинации, привлекать их какими-то "плюшками", бонусами и так далее. Пока этой политики мы, к сожалению, не увидели. Наверное, было бы хорошо, если бы Минобр каким-то образом (даже не приказом, а внутренними документами или предложениями ректорам) все-таки предложил заниматься мотивацией к вакцинации. Потому что пока все-таки все идет через принудиловку: "Мы вас не допустим", "Будете учиться в онлайне". Хотя мы уже говорили, что многие студенты рады онлайн-обучению. Некоторые вакцинировавшиеся даже будут прятать свои справки, так как им удобно сидеть в офисе на работе, нажимать кнопочку в телефоне и якобы присутствовать на занятии", - заявил Цапко.