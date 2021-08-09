"Все идет через принудиловку": Союз студентов о вакцинации в вузах

Студентов российских вузов необходимо мотивировать пройти вакцинацию, предоставляя им различные бонусы и поощрения, пока же "все идет через принудиловку". Об этом "Рамблеру" заявил председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко, комментируя рекомендацию Минобрнауки для вузов перевести на дистанционное обучение студентов, не сделавших прививку от коронавируса или имеющих отвод по медицинским показаниям.
Вместе с тем председатель союза отметил, что с точки зрения безопасности рекомендация ведомства "нужная, важная и правильная", однако она вряд ли повысит количество вакцинировавшихся студентов.
"Это понятное решение, которое принимается, чтобы обезопасить преподавателей и студентов от распространения коронавируса. Студентам, конечно, такие ограничения могут не нравиться. Но в данном случае это такая безвыходная ситуация, когда мы должны больше думать о безопасности. Мы сами думали о том, чтобы уже отправлять в Минобрнауки предложения, чтобы студентов, у которых есть медотвод от прививки, тоже переводили на онлайн-обучение. Потому что в некоторых вузах мы видели очень странную ситуацию, когда там были приказы допускать вакцинированных студентов к очным занятиям, при этом непривитых студентов, у которых есть медотвод от вакцинации, тоже допускали. Но они же могут распространять коронавирус... В некоторых вузах это выглядело, скорее, как мера принуждения к прививке, а не как мера защиты. И то, что сейчас Минобр рекомендовал вузам вакцинированных студентов допускать к занятиям, а невакцинировавшихся и имеющих медотвод - отправлять на онлайн, - с точки зрения безопасности это адекватная мера. Потому что прошлые приказы, которые были у вузов, - иногда это была просто солянка каких-то безумных мер. И правильно, что Минобрнауки решило это четко регламентировать, причем с позиции безопасности.
Но наша позиция не изменилась в том, что студентов нужно мотивировать к вакцинации, привлекать их какими-то "плюшками", бонусами и так далее. Пока этой политики мы, к сожалению, не увидели. Наверное, было бы хорошо, если бы Минобр каким-то образом (даже не приказом, а внутренними документами или предложениями ректорам) все-таки предложил заниматься мотивацией к вакцинации. Потому что пока все-таки все идет через принудиловку: "Мы вас не допустим", "Будете учиться в онлайне". Хотя мы уже говорили, что многие студенты рады онлайн-обучению. Некоторые вакцинировавшиеся даже будут прятать свои справки, так как им удобно сидеть в офисе на работе, нажимать кнопочку в телефоне и якобы присутствовать на занятии", - заявил Цапко.
Ранее Минобрнауки порекомендовало вузам перевести на дистанционное обучение студентов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или имеют медотвод от прививки. Как сообщает ТАСС, в ведомстве посоветовали ввести особый режим посещения учебных корпусов. Для привитых или переболевших студентов в последние полгода рекомендовано оставить очный режим обучения. При этом в Минобрнауки назвали целесообразным разделять на разные потоки студентов с прививкой и без во время экзаменов.