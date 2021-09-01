Российские миллиардеры стали богаче на $40 млрд

В январе — августе 2021 года российские миллиардеры суммарно увеличили своё состояние на $40 млрд. Больше всех разбогател глава газовой компании НОВАТЭК Леонид Михельсон — его капитал вырос почти на $7 млрд, до $31,8 млрд. Также стать богаче удалось основному владельцу «Северстали» Алексею Мордашову, который заработал $5,83 млрд. Первое место в списке самых богатых россиян сохранил за собой бенефициар «Норникеля» Владимир Потанин.

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Заработки российских миллиардеров подсчитало РИА «Новости» на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Список включает в себя 500 богатейших людей мира. Сейчас в него входят 23 россиянина.

Выяснилось, что состояние богатейшего россиянина Владимира Потанина выросло на $2,48 млрд, до $32,5 млрд. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин увеличил свой капитал на $4,5 млрд, до $28,4 млрд. Также богаче стали:

При этом некоторые российские миллиардеры за последние восемь месяцев стали немного беднее. С начала года владелец «Мегафона» Алишер Усманов потерял $542 млн, его состояние сократилось до $20,6 млрд. Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук потеряла $801 млн, но при этом сохранила за собой статус самой богатой женщины России с личным капиталом $8,28 млрд. Сильнее всех снизилось состояние бенефициара «Еврохима» Андрея Мельниченко — на $979 млн, до $17,1 млрд.