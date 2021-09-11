Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму

Жалоб от пользователей гаджетов Xiaomi о блокировке их работы на территории Крыма в адрес Роспотребнадзора не зафиксировано. Об этом сообщает РБК.

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«Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка», — заявили представители Роспотребнадзора.

Ранее, 10 сентября, ряд изданий распространили информацию о том, что китайский производитель электронных устройств Xiaomi приступил к блокировке работы своих смартфонов на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и Крыму.

Утверждалось, что массовые блокировки пользовательских гаджетов наблюдаются с начала сентября. Выражается это в том, что спустя несколько дней с момента приобретения нового устройства китайского бренда, на его экране появляется сообщение о запрете продажи устройства Xiaomi в данном регионе.

В официальных условиях продажи Xiaomi сказано, что фирменные устройства не могут экспортироваться на Кубу, в Иран, Сирию, Северную Корею, Судан и Крым, поскольку это противоречит законодательству об экспортном контроле, в том числе и американскому. О блокировке уже купленных пользователями гаджетов в документе не говорится.