Судебные приставы пришли в московский офис Google

В офис компании Google в московском бизнес-центре «Балчуг Плаза» пришли судебные приставы в связи со штрафами, которые российский суд назначил корпорации. Об этом пишет Mash.

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По информации Telegram-канала, силовики посетили офис организации из-за штрафов, назначенных судом за отказ удалить информацию, которую власти считают запрещённой, а также за отказ удалять видео, которые власти считают вмешательством в российские выборы.

Однако администратор объяснила приставам, что в Москве функционирует офис российской компании ООО «Гугл». При этом суд требует взыскать деньги с американской компании Google LLC, у которой нет официальных филиалов в России.

В отношении американской компании с начала текущего года было составлено множество протоколов за отказ удалять материалы, которые власти считают противоправными. Кроме того, в Роскомнадзоре обратились в суд из-за отказа Google хранить в России базы данных российских пользователей. В частности, компанию оштрафовали на общую сумму 26,5 млн рублей.

Кроме того, 5 сентября Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» использовать сочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче по иску компании, владеющей товарным знаком — организации по продаже овечьей шерсти. После этого из поисковой выдачи «Яндекса» пропала ссылка на сайт «Умного голосования». Google продолжает показывать ссылку на сайт проекта оппозиционера Алексея Навального.