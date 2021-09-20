"Газпром" отказался бронировать мощности для транзита через Украину

Корпорация «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на октябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.
По информации агентства, «Оператор ГТС Украины» 20 сентября предложил на аукционе транзитные мощности на октябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через «Сохрановку», однако они так и остались невостребованными.
При этом в сентябре «Газпром» бронировал только 4,3% от предложенных мощностей, то есть 0,65 млн кубометров в сутки или 19,5 млн куб. м за весь месяц.