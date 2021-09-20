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«Газпром» решил не увеличивать прокачку газа через Украину

Лера Букина
27 минут назад

Российский экспортер газа «Газпром» отказался от бронирования дополнительных транзитных мощностей через территорию Украины на октябрь, сообщает «Прайм» со ссылкой на венгерскую торговую платформу RBP.

«Газпром» решил не увеличивать прокачку газа через Украину
Фото: ТАССТАСС

В общей сложности на аукционе в понедельник было предложено забронировать на октябрь транзитные мощности через Украину в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки.

Вместе с тем компания забронировала на октябрь 2021 года мощности трубопровода «Ямал-Европа» на 31,3 миллиона кубов в сутки (предлагались 89,1 миллиона кубов), свидетельствуют данные платформы GSA. Транзит будет осуществляться по территории Польши.

«Газпром» ответил на обвинения Европарламента в росте цен на газ

В «Газпроме» ранее прокомментировали требования представителей Европейского парламента провести расследование о деятельности компании до запуска «Северного потока-2». В пресс-службе заявили, что «Газпром» при поставке газа в Европу выполняет все свои контрактные обязательства. Там также отметили, что компания прикладывает все усилия, чтобы удовлетворить заявки на дополнительные поставки газа в силу своих возможностей.

Ранее депутаты Европейского парламента призвали Еврокомиссию провести против «Газпрома» антимонопольное расследование. Они считают, что деятельность российской компании привела к повышению цен на газ в Европе.

Цена газа в Европе в начале сентября достигала рекордных значений. Так, 15 сентября показатель превысил $950 за 1 тысячу кубометров.

Компании,Европарламент,Газпром,Еврокомиссия,
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