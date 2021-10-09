Сотрудникам «Газпрома» повысят зарплаты

Компания «Газпром» проиндексирует зарплаты своим сотрудникам на 7,5% в следующем году, передает РБК. На индексацию пойдет более 60 миллиардов рублей. Повышение выше предполагаемого уровня инфляции. В этом году компания повышала зарплаты всего на 2%.

С предложением поднять зарплаты к руководителю компании Алексею Миллеру обратился зампред «Газпрома» Сергей Хомяков. Копия документа оказалась в распоряжении РБК, а ее подлинность подтверждена сотрудниками компании. Сообщается, что Миллер одобрил предложение. Из письма следует, что на индексацию зарплат планируется потратить примерно 63 миллиарда рублей.

Ранее «Газпром» остановил продажи газа на бирже в связи с ранним запуском отопления. Об этом заявил член правления компании Геннадий Сухов, передает «Интерфакс». По словам Сухова, у компании в конце сентября был суточный перебор от плана 250 млн кубометров. Он отметил, что торги ушли на второй план, когда надо обеспечить плановые задания по закачке газа в ПХГ. Отопление в ряде российских регионов дали ранее обычных сроков. В том числе в столичном регионе к середине сентября уже было подключено к отоплению 90% жилых домов.