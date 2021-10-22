Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.59
Войти в почту

Российским банкам запретят отчитываться перед США

Лера Букина
46 минут назад

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий российским банкам предоставлять по запросам иностранных компетентных органов сведения о клиентах и операциях. Об этом пишут «Ведомости».

Российским банкам запретят отчитываться перед США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документом вносятся поправки в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», принятый в 2018 году.

Законопроект минимизирует риски, связанные с получением иностранными государствами конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну. Поправки правительства являются ответом на недавно принятый в США закон, обязывающий любые иностранные банки, совершающие долларовые операции, отвечать на все вопросы американских властей о своих клиентах.

Проект документа предполагает запрет банкам передавать компетентным органам иностранных государств запрошенные ими сведения о клиентах и их операциях. Исключение составляют случаи, установленные нормативными правовыми актами РФ.

Банки обязаны будут оперативно информировать Росфинмониторинг и Банк России о получении запроса от иностранных властей.

По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, обмен сведениями сохраняется в части совместных действий по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также в противодействии банковским мошенникам.

Ранее сообщалось, что в октябре Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому Банки и МФО будут обязаны сообщать гражданам о задолженностях. Документ был разработан при поддержке ЦБ, инициативу поддерживают в правительстве.

Компании,Росфинмониторинг,Центральный банк России,Госдума,Ведомости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители