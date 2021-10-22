Российским банкам запретят отчитываться перед США

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий российским банкам предоставлять по запросам иностранных компетентных органов сведения о клиентах и операциях. Об этом пишут «Ведомости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Документом вносятся поправки в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», принятый в 2018 году.

Законопроект минимизирует риски, связанные с получением иностранными государствами конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну. Поправки правительства являются ответом на недавно принятый в США закон, обязывающий любые иностранные банки, совершающие долларовые операции, отвечать на все вопросы американских властей о своих клиентах.

Проект документа предполагает запрет банкам передавать компетентным органам иностранных государств запрошенные ими сведения о клиентах и их операциях. Исключение составляют случаи, установленные нормативными правовыми актами РФ.

Банки обязаны будут оперативно информировать Росфинмониторинг и Банк России о получении запроса от иностранных властей.

По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, обмен сведениями сохраняется в части совместных действий по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также в противодействии банковским мошенникам.