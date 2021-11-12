Хранилища «Газпрома» в ЕС начали стремительно пустеть

Уровень запасов в газовых хранилищах «Газпрома» уменьшается, хотя физические поставки российского газа в Европу выросли. Об этом пишет «Коммерсант».

В трех из пяти подземных газовых хранилищах (ПХГ) — Jemgum, Haidach и Bergermeer — сейчас происходит отбор газа.

В Rehden за 9 и 10 ноября закачали лишь 2,8 млн кубометров газа (уровень его запасов оценивается в 9,58%), из Jemgum (87,4%) и Haidach (54,2%) с 8 ноября идет отбор (за 9–10 ноября удалось отобрать 10 млн и 6 млн кубометров соответственно), свидетельствуют данные европейских операторов ПХГ.

Согласно данным AGSI+, средний уровень запасов по всем хранилищам в ЕС составляет 75,3%. Хранилище «Газпрома» Bergermeer в Нидерландах удалось заполнить на 30,71%, и из него также идет подъем газа.

Низкие запасы в принадлежащих «Газпрому» ПХГ в Европе обусловлены, в частности, аварией на заводе «Газпрома» по подготовке газового конденсата в Новом Уренгое, произошедшей в августе. Из-за потери компанией части добычных мощностей сократился и объем прокачки через Польшу по газопроводу «Ямал—Европа» (минус 35–50 млн кубометров в сутки).

«Показатели нетто-отбора или закачки из тех или иных хранилищ не дают объективной картины, так как в них хранит газ не только "Газпром"»,— заявили «Коммерсанту» в компании.

Заполнение хранилищ «Газпрома» хотя бы до уровня в 80% в 2021 году уже почти не представляется возможным. Чтобы добиться такого показателя, нужно закачать около 5 млрд кубометров газа, заявил Дмитрий Маринченко из Fitch. Вместе с тем общая максимальная проектная производительность Rehden, Jemgum, Haidach и Bergermeer на закачку оценивается примерно в 80 млн кубометров в сутки. И для прокачки такого объема газа «Газпром» как минимум будет должен во все оставшиеся дни года максимально использовать мощности газопровода «Ямал—Европа». Однако он уже забронировал их на минимальном уровне до конца ноября.

Для компании создаются риски из-за низкого уровня запасов в ПХГ. Она столкнется со сложностями в покрытии суточных пиков потребления по своим контрактам, поскольку так быстро газ по газопроводам физически поставить не получится, пишет «Коммерсант».

9 ноября сообщалось, что «Газпром» начал выполнять поручение президента РФ Владимира Путина по наполнению европейских ПХГ. Компания утвердила и начала выполнять план по закачке газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.