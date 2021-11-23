В России сформировался дефицит смартфонов Apple

В России наблюдается нехватка смартфонов Apple iPhone 13, а также ряда популярных моделей предыдущей серии iPhone 12, пишет «Коммерсант». На фоне дефицита доля Apple по продажам в ноябре сократилась с 14,5% до 11%, рассказал изданию аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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На официальном сайте Apple доставку iPhone 13 Pro Max на 128 Гб голубого цвета придется ждать две-три недели. В сети фирменных магазинов Apple re:Store все модели iPhone 13 Pro можно купить только по предзаказу, срок поставки составляет до восьми недель. В наличии только iPhone 13 в розовом, белом и черном цветах на 512 Гб.

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Ретейлеры подтверждают острую нехватку смартфонов Apple.

Также наблюдается дефицит iPhone 11 и iPhone 12, заявил гендиректор федеральной сети магазинов электроники «Позитроника» Алексей Грибовский. В «М.Видео-Эльдорадо» зафиксирован повышенный спрос как на iPhone 13, так и на iPhone 11.

«При сохранении динамики Realme может вытеснить Apple с третьего места по объему поставок в 2022 году»,— считает глава аналитического центра GS Group Александр Сурков.

Муртазин прогнозирует снижение доли Apple до тех пор, пока ситуация с нехваткой устройств не разрешится.

«Из-за дефицита последних моделей потребители перешли на iPhone 11, их продажи достигли половины от всех реализованных смартфонов Apple, при этом в регионах ситуация несколько лучше, там спрос на продукцию американской компании меньше», — отметил он.

Ситуация с дефицитом смартфонов Apple может повлечь за собой переход покупателей на устройства Samsung, считает аналитик.

Руководитель направления «Смартфоны» AliExpress Россия Аркадий Маркарьян не ожидает ухода пользователей с iOS на платформу Android, так как зачастую, как отметил эксперт, они выбирают другие модели того же бренда. Маркарьян считает, что, дефицит iPhone сохранится, но не усилится.