У Швеции возникли претензии к российской платежной системе

Крупнейшая российская система денежных переводов «Золотая корона» столкнулась с ограничением бизнеса в европейских странах из-за того, что Патентно-регистрационное ведомство Швеции сочло ее логотип эксплуатацией монархической геральдики. Регулятор попросил проверить, насколько изображение короны в логотипе KoronaPay схоже с королевской короной, защищаемой законом. Об этом пишет «Коммерсант».

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«Корону, включенную в знак, легко спутать с охраняемой законом королевской короной на джемпере, и это придает знаку официальный характер», – отметили в ведомстве.

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Как указывают эксперты, на «Золотую корону» приходится свыше 50% всех переводов без открытия счета в России. Суммарный объем переводов всех ее подразделений составил в 2021 году более $10 млрд, свидетельствуют данные самой системы.

Председатель совета директоров платежной системы Николай Смирнов рассказал изданию, что KoronaPay «находится в постоянном диалоге» с патентно-регистрационным ведомством Швеции.

«Мы доносим позицию, что изображение короны в логотипе KoronaPay не посягает на монархические символы, историческую память каких-либо стран. Корону в логотипе KoronaPay скорее можно сравнить с обозначением короны в шахматной фигуре короля», – пояснил он.

По его словам, компания уже прошла процедуру регистрации товарного знака с короной в Испании, Австрии, Германии, Венгрии, Португалии и других странах «с большой монархической историей».

Юристы считают, что власти Швеции излишне щепетильны.

«Отказ в регистрации товарного знака платежной системы "Золотая корона" выглядит не в полной мере убедительным. Я не считаю допустимым отказ в регистрации знака, мотивированный общей схожестью», – заявил руководитель практики «Интеллектуальная собственность» ЮФ «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев.

Управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева допустила отмену регистрации товарного знака в дальнейшем.

Руководитель дирекции Vegas Lex Кирилл Никитин не исключил «политической мотивированности» решения властей Швеции. Он отметил, что в тексте «навязчиво упоминалось именно российское происхождение бренда, хотя «заявителем выступило местное юридическое лицо».

Шведский регулятор «создает опасный прецедент», который может негативным образом отразиться на многих компаниях, оперирующих в стране, подчеркнул управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

«Компании будут нести дополнительные издержки для приведения брендовой айдентики в соответствие неочевидным, а зачастую и абсурдным требованиям патентных властей», – отметил он.