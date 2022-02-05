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1 час назад

СМИ: Apple представит новый бюджетный iPhone

Компания Apple в марте 2022 года планирует представить бюджетный iPhone и новый iPad Air. На устройствах предусмотрена поддержка 5G. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

СМИ: Apple представит новый бюджетный iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным собеседников агентства, с высокой долей вероятности презентация будет осуществлена в марте в онлайн-формате. Отмечается, что по тем или иным причинам, сроки показа новых устройств могут существенно сдвинуться.

Как пишет Bloomberg, смартфон фактически является очередной версией iPhone SE. Впервые этот гаджет был представлен в 2016 году, а в 2020 появился iPhone SE второго поколения.

Третий смартфон сохранит «классический» дизайн и получит, кроме поддержки 5G, более быстрый процессор и улучшенную камеру.

iPad Air подвергнется довольно значительным изменениям. У него, как и у смартфона, будет обновлен процессор.

Ранее корпорация Apple открыла представительство в России в рамках «закона о приземлении».

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