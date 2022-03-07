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52 минуты назад

Arla Foods приостановит работу в России

Елена Прошина

Датский молочный концерн Arla Foods начал подготовку к приостановке деятельности в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя фирмы.

Arla Foods приостановит работу в России
Фото: ReutersReuters

«Сейчас мы принимаем меры по приостановке нашей деятельности в России и сосредоточены на том, как поддержать наших 70 коллег в России, которых это непосредственно касается», - отметил генеральный директор концерна Педер Туборгон.

У «Arla Foods» в России имеется совместное предприятие с российским холдингом «Молвест». Оно выпускает сыры на базе сырзавода «Калачеевский» в Воронежской области.

Бизнес компании Arla Foods не первый раз страдает из-за вовлечения в политику.

В 2006 году правительство Дании отказалось осудить карикатуры на пророка Мухаммеда. В итоге товары Arla Foods подверглись бойкоту на всем Ближнем Востоке. Продажи компании на этом крупнейшем рынке полностью остановились, принося ежедневный убыток в 2 млн долларов.

В августе 2014 года, после введения продуктового эмбарго России в отношении ЕС, «Arla Foods» прекратила ввоз в РФ продукции из Европы. При этом было увеличено производство на воронежском заводе.

Сегодня биржевые аналитики сообщили, что цены на энергоресурсы, сырье и ископаемые начали бить мировые рекорды из-за санкций Запада против России.

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