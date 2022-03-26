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1 час назад

Британия сняла транспортные ограничения с Тинькова

Елена Прошина

Власти Великобритании отменили транспортные ограничения, наложенные на яхты и самолеты российского миллиардера Олега Тинькова и главы компании Millhouse Евгения Швидлера, являющегося партнером бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом пишет РБК.

Британия сняла транспортные ограничения с Тинькова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 24 марта 2022 года Швидлер, Тиньков, глава Сбербанка Герман Греф и другие представители российского бизнеса попали под очередной пакет санкций. Их активы были заморожены, любым принадлежащим им транспортным средствам был запрещено каким-либо образом пересекать границу Соединенного Королевства.

Смягчение рестрикций по отношению к Тинькову и Швидлеру было произведено 26 марта, спустя сутки после их введения. Наложенные на въезд транспорта ограничения были сняты.

Ранее сообщалось, что богатые россияне, против которых европейские государства и США продолжают вводить все новые и новые санкции, перемещаются в Объединенные Арабские Эмираты.

В аэропортах ОАЭ были замечены самолеты крупных бизнесменов. В частности, в аэропорту Дубая приземлился бизнес-джет Абрамовича.

Компании,Евгений Швидлер,Олег Тиньков,Роман Абрамович,Герман Греф,Сбербанк России,
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