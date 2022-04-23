В правительстве Японии объяснили отказ выйти из «Сахалина-2»

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в ходе заседания кабинета министров заявил, что страна не покинет нефтегазовый проект «Сахалин-2», так как опасается, что ее место будет занято другим государством. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Sankei.

Фото: gazprom.ru gazprom.ru

«Выход [из проекта] не станет эффективной санкцией, если третья страна приобретет долю», - подчеркнул министр.

Он отметил также, что англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell проводит в настоящее время переговоры с одной из китайских нефтяных фирм о продаже своей доли в «Сахалине-2».

Коити Хагиуда считает, что отказ Японии от инвестиций в проект принесет пользу Москве, так как приведет к росту цен на энергоносители.

Ранее сообщалось, что компания Shell внесла поправки в свои нефтяные контракты, чтобы получить возможность торговать топливом из России в обход ограничительных мер.