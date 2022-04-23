Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
56 минут назад

В правительстве Японии объяснили отказ выйти из «Сахалина-2»

Елена Прошина

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в ходе заседания кабинета министров заявил, что страна не покинет нефтегазовый проект «Сахалин-2», так как опасается, что ее место будет занято другим государством. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Sankei.

В правительстве Японии объяснили отказ выйти из «Сахалина-2»
Фото: gazprom.rugazprom.ru

«Выход [из проекта] не станет эффективной санкцией, если третья страна приобретет долю», - подчеркнул министр.

Он отметил также, что англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell проводит в настоящее время переговоры с одной из китайских нефтяных фирм о продаже своей доли в «Сахалине-2».

Коити Хагиуда считает, что отказ Японии от инвестиций в проект принесет пользу Москве, так как приведет к росту цен на энергоносители.

Япония вернула Южным Курилам статус «незаконно оккупированных»

Ранее сообщалось, что компания Shell внесла поправки в свои нефтяные контракты, чтобы получить возможность торговать топливом из России в обход ограничительных мер.

Компания будет создавать так называемую «латвийскую смесь», в которой конечный продукт состоит на 49,99% из сырья из РФ и на 50,01% из нефти от других поставщиков.

Компании,Shell,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители