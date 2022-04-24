Shell предрекли "кошмар" при продаже совместного с "Газпромом" проекта

Переговоры между британско-нидерландской нефтегазовой компанией Royal Dutch Shell и китайскими корпорациями о продаже ее доли в совместном с «Газпромом» проекте «Сахалин-2» будут «кошмарными».Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

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«Эти переговоры будут кошмаром», - отметил источник издания.

Сотрудник консалтинговой фирмы Energy Aspects Джеймс Уодделл сообщил, что компании из Китая являются «единственным покупателем», что существенно ухудшает переговорные позиции Shell.

По данным издания, переговоры пока находятся на начальном этапе.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил ранее, что страна не покинет нефтегазовый проект «Сахалин-2» из-за опасений, что долю приобретет другое государство.

«Выход [из проекта] не станет эффективной санкцией, если третья страна приобретет долю», - подчеркнул министр.