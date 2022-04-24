Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
12 минут назад

Shell предрекли "кошмар" при продаже совместного с "Газпромом" проекта

Илья Родин

Переговоры между британско-нидерландской нефтегазовой компанией Royal Dutch Shell и китайскими корпорациями о продаже ее доли в совместном с «Газпромом» проекте «Сахалин-2» будут «кошмарными».Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Shell предрекли "кошмар" при продаже совместного с "Газпромом" проекта
Фото: ReutersReuters

«Эти переговоры будут кошмаром», - отметил источник издания.

Сотрудник консалтинговой фирмы Energy Aspects Джеймс Уодделл сообщил, что компании из Китая являются «единственным покупателем», что существенно ухудшает переговорные позиции Shell.

По данным издания, переговоры пока находятся на начальном этапе.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил ранее, что страна не покинет нефтегазовый проект «Сахалин-2» из-за опасений, что долю приобретет другое государство.

Названы последствия ухода из РФ производителя туалетной бумаги Zewa

«Выход [из проекта] не станет эффективной санкцией, если третья страна приобретет долю», - подчеркнул министр.

Коити Хагиуда рассказал также, что Shell начала переговоры с одной из китайских нефтяных фирм о продаже своей доли в «Сахалине-2».

Компании,Shell,Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители