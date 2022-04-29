Набиуллина: ЦБ просчитывает стрессовый сценарий отказа ЕС от российского газа

«Последствия отказа ЕС от российского газа будут и для экономики, и для денежно-кредитной политики. Нужно будет просчитывать, когда это наступит. Сейчас все сценарии от всех всевозможных санкций очень сложно просчитывать, потому что множество дискуссий и предложений, но мы стрессовый сценарий в целом, конечно, просчитываем. И рисковый сценарий будет просчитан», — сказала Набиуллина.