Боррель анонсировал отключения российских банков от SWIFT

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в Twitter, что Европейский союз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС.

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«Мы работаем над шестым пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, включение в черный список участников дезинформации и борьба с импортом нефти. Эти меры будут представлены на утверждение Совета ЕС», - рассказал Жозеп Боррель.

Генеральный секретарь союза промышленников Австрии (IV) Кристоф Ноймайер предупредил ранее об опасности введения эмбарго на поставки российских энергоносителей. Он сообщил, что это приведет к рекордным ценам на ресурсы.

«Обсуждение планов о введении эмбарго на нефть идет рука об руку с обсуждением прекращения поставок газа, поэтому мы настоятельно предостерегаем от вступления на этот опасный путь», - заметил Ноймайер.