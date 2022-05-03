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1 час назад

Боррель анонсировал новые отключения российских банков от SWIFT

Рамблер

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в Twitter, что Европейский союз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС.

Боррель анонсировал отключения российских банков от SWIFT
Фото: ReutersReuters

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, включение в черный список участников дезинформации и борьба с импортом нефти. Эти меры будут представлены на утверждение Совета ЕС», - рассказал Жозеп Боррель.

Генеральный секретарь союза промышленников Австрии (IV) Кристоф Ноймайер предупредил ранее об опасности введения эмбарго на поставки российских энергоносителей. Он сообщил, что это приведет к рекордным ценам на ресурсы.

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«Обсуждение планов о введении эмбарго на нефть идет рука об руку с обсуждением прекращения поставок газа, поэтому мы настоятельно предостерегаем от вступления на этот опасный путь», - заметил Ноймайер.

Промышленник подчеркнул, что возможно найти замену нефти и углю, в особенности, в среднесрочной перспективе, но с газом ситуация существенно сложнее. Заменить его в ближайшее время не удастся.

Компании,Жозеп Боррель,Совет Европы,ЕС,
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