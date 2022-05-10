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3 часа назад

Украина прекращает транзит газа из России в Европу через «Сохрановку»

Илья Родин

Оператор ГТС Украины (ОГТС) с 11 мая останавливает транзит газа в европейские страны через расположенную в Луганской области газораспределительную станцию «Сохрановка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт компании.

Украина прекращает транзит газа в Европу через «Сохрановку»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ОГТС информирует, что с 07:00 (совпадает с мск) 11 мая 2022 года прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка» осуществляться не будет. Оператор сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС «Сохрановка» и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков», находящиеся под контролем РФ», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что «для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», которая находится на контролируемой Украиной территории».

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Ранее сообщалось, что заявки на транзит российского газа в Европу через украинскую территорию незначительно упали, но все еще остаются на уровне порядка 100 млн кубометров.

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