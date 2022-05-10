Украина прекращает транзит газа в Европу через «Сохрановку»

«ОГТС информирует, что с 07:00 (совпадает с мск) 11 мая 2022 года прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка» осуществляться не будет. Оператор сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС «Сохрановка» и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков», находящиеся под контролем РФ», - говорится в сообщении.