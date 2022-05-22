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1 час назад

С польской компании потребовали миллионы за простой магазинов в московских ТЦ

Илья Родин

С представителя польского производителя одежды LPP Group в России потребовали 191 млн рублей за простой московских магазинов в течение двух месяцев. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» в своем Telegram-канале.

С польской компании потребовали миллионы за простой магазинов в московских ТЦ
Фото: ТАССТАСС

Причиной для подачи искового заявления стало закрытие 29 марта 2022 года точек сети в крупных столичных торговых центрах из-за спецоперации на Украине. Согласно договоренностям с руководством ТЦ, они были обязаны работать с тем, чтобы «создавать проходимость». Простой выплаты арендной платы оказалось недостаточно, чтобы избежать штрафных санкций, уточняет Telegram-канал Mash.

Авторы канала полагают, что именно это могло ускорить продажу магазинов торговой сети китайскому консорциуму.

Ранее сообщалось, что в Москву вернулись бренды Reserved и Cropp. Вывески на магазинах сменились на RE (бывший Reserved), CR (Cropp), CUH (Sinsay), XC (House).

Компании,Коммерсант,
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