"Газпром" заявил об остановке поставок по «Турецкому потоку»

Пресс-служба российской компании «Газпром» сообщила в своем официальном Telegram-канале, что в период с 21 по 28 июня поставки голубого топлива через газопровод «Турецкий поток» будут остановлены. Это связано с плановым техническим обслуживанием.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», - говорится в публикации.

В пресс-службе подчеркнули, что «приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно».