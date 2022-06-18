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1 час назад

"Газпром" заявил об остановке поставок по «Турецкому потоку»

Илья Родин

Пресс-служба российской компании «Газпром» сообщила в своем официальном Telegram-канале, что в период с 21 по 28 июня поставки голубого топлива через газопровод «Турецкий поток» будут остановлены. Это связано с плановым техническим обслуживанием.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», - говорится в публикации.

В пресс-службе подчеркнули, что «приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно».

Франция лишилась российского трубопроводного газа

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза начали использовать запасы природного газа, предназначенные для зимы 2022-2023 годов. Это связано с тем, что «Газпром» значительно сократил поставки газа в Европу из-за проблем с оборудованием.

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