"Газпром" заявил об остановке поставок по «Турецкому потоку»

Пресс-служба российской компании «Газпром» сообщила в своем официальном Telegram-канале, что в период с 21 по 28 июня поставки голубого топлива через газопровод «Турецкий поток» будут остановлены. Это связано с плановым техническим обслуживанием.
«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», - говорится в публикации.
В пресс-службе подчеркнули, что «приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно».
Ранее сообщалось, что страны Европейского союза начали использовать запасы природного газа, предназначенные для зимы 2022-2023 годов. Это связано с тем, что «Газпром» значительно сократил поставки газа в Европу из-за проблем с оборудованием.