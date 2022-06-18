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33 минуты назад

Европа начала тратить запасенный на зиму газ

Илья Родин

Европейские страны начали использовать запасы природного газа, предназначенные для зимнего периода. Это связано со значительным сокращением поставок голубого топлива из России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что газовые хранилища в государствах Европейского союза во вторник, 14 июня, были заполнены на 52% в среднем. По сведениям Gas Infrastructure Europe, за три дня запасы в них сократились на 1 процентный пункт.

Агентство напомнило, что 14 июня пресс-служба «Газпрома» заявила о том, что компания вынуждена снизить поставки газа по трубопроводу «Северный поток». Нарушение плановых поставок вызвано тем, что газоперекачивающие агрегаты фирмы Siemens не были возвращены в Россию своевременно, сразу после окончания ремонта.

Франция лишилась российского трубопроводного газа

В Siemens Energy подчеркнули, в свою очередь, что газовые турбины невозможно вернуть в РФ в настоящее время из-за санкций Канады против Москвы.

Специалисты компании Wood Mackenzie Ltd прогнозируют, что в случае полной остановки поставок российского газа через «Северный поток» странам ЕС не удастся накопить необходимое количество топлива к началу отопительного сезона. В этом случае, запасы закончатся к январю 2023 года, дополняет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в ЕС планируют использовать инфраструктуру Египта для закупок израильского и египетского газа.

Рынки,Видео,Siemens,Газпром,ЕС,
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