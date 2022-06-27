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1 час назад

Россияне ищут сотрудников IKEA для участия в распродаже

Елена Прошина

Российские пользователи на «Авито» начали поиски сотрудников IKEA, чтобы купить через них товары шведской компании на закрытой распродаже. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт сервиса по размещению объявлений.

Россияне ищут сотрудников IKEA для участия в распродаже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, россияне готовы платить сотрудникам IKEA за возможность приобрести мебель и аксессуары раньше старта распродажи для всех желающих от одного рубля до 20 тысяч рублей плюс дополнительное вознаграждение. Его размер у некоторых пользователей доходит до десяти тысяч рублей.

Напомним, что 27 июня IKEA запустила закрытую продажу товаров для своих сотрудников. Она продлится до 1 июля. После нее купить оставшуюся продукцию смогут все остальные клиенты компании, но только в онлайн-формате. В самих магазинах IKEA продаж не будет.

Компании,Ikea,
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