Россияне ищут сотрудников IKEA для участия в распродаже

Российские пользователи на «Авито» начали поиски сотрудников IKEA, чтобы купить через них товары шведской компании на закрытой распродаже. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт сервиса по размещению объявлений.

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По данным агентства, россияне готовы платить сотрудникам IKEA за возможность приобрести мебель и аксессуары раньше старта распродажи для всех желающих от одного рубля до 20 тысяч рублей плюс дополнительное вознаграждение. Его размер у некоторых пользователей доходит до десяти тысяч рублей.