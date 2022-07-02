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41 минуту назад

Меню ресторанов «Вкусно — и точка» пополнится новой позицией

Илья Родин

Меню ресторанов «Вкусно — и точка» в России, открывшихся на базе популярной сети McDonald’s, пополнится новой позицией. В списке напитков появится пиво. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что ранее спиртные напитки не подавали в заведениях такого типа.

Кроме того, в ресторанах сети на замену прежним напиткам придет продукция российской компании «Черноголовка». По данным издания, в настоящее время представители фирмы проводят переговоры с хозяевами бренда «Вкусно и точка».

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Ранее сообщалось, что в меню бренда вновь появится бургер «Биг Тейсти». Его название сменится на «Биг Спешл», но рецептура будет схожей.

Также со временем можно будет приобрести приготовленные по другим рецептам «Биг мак» и мороженое «Макфлури»..

Компании,Видео,Ikea,
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