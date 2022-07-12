Европейская комиссия одобрила решение правительства Канады вернуть Германии газовую турбину для трубопровода «Северный поток». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Отмечается, что чиновники ЕК приветствовали решение Оттавы потому, что это якобы «убирает один из предлогов для сокращения поставок российского газа в ЕС».

Канадский политический журналист и писатель Роберт Файф сообщил ранее о прогрессе переговоров по вопросу возвращения агрегата между Берлином и Оттавой.