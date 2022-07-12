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1 час назад

Еврокомиссия отреагировала на решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" ФРГ

Илья Родин

Европейская комиссия одобрила решение правительства Канады вернуть Германии газовую турбину для трубопровода «Северный поток». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Отмечается, что чиновники ЕК приветствовали решение Оттавы потому, что это якобы «убирает один из предлогов для сокращения поставок российского газа в ЕС».

Канадский политический журналист и писатель Роберт Файф сообщил ранее о прогрессе переговоров по вопросу возвращения агрегата между Берлином и Оттавой.

Новак удивился отказу Европы от российского газа

Он подчеркнул, что правительства государств добились значительных успехов в решении проблемы. Автор уточнил, что в диалог держав «вклинилась Украина», но ее мнение не помешает договориться Канаде и Германии.

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