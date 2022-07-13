Эксперты рассказали, что может заменить российским детям Lego

Эксперты в области детских игрушек рассказали о текущей ситуации на рынке. По их мнению, игрушки отечественных производителей отлично продаются, хоть и имеют ряд проблем. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Хозяйка детского магазина в Подмосковье Ирина Наумова считает, что отечественным игрушкам недостаёт системности, масштаба, линеек и коллекций. А ведь именно это, по её словам, приносит западным игрушкам несравнимо больший оборот. При этом эксперт отмечает, что недостатка среди производителей нет.
«Наши игрушки, конечно же, существуют и даже отлично продаются, только несколько в других масштабах, и достоинства у них другие. Есть Климовский завод с деревянными игрушками, есть «Огонек» с резиновыми игрушками, есть модели «Звезда». В Сергиевом Посаде отличные деревянные игрушки. Есть пластмассовые «Полесье» и много чего еще».
Напомним, что ранее датский производитель конструкторов Lego объявил о полном прекращении работы на территории России.