Эксперты рассказали, что может заменить российским детям Lego

«Наши игрушки, конечно же, существуют и даже отлично продаются, только несколько в других масштабах, и достоинства у них другие. Есть Климовский завод с деревянными игрушками, есть «Огонек» с резиновыми игрушками, есть модели «Звезда». В Сергиевом Посаде отличные деревянные игрушки. Есть пластмассовые «Полесье» и много чего еще».