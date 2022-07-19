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1 час назад

"Решение было сложным": Трюдо о передаче турбины для «Северного потока» Германии

Илья Родин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо положительно оценил решение о передаче отремонтированной турбины Германии. Об этом пишет РИА «Новости».

"Решение было сложным": Трюдо о передаче турбины для «Севпотока» ФРГ
Фото: ReutersReuters

«Решение [о передаче турбины] было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», - подчеркнул канадский политик.

Ранее сообщалось, что поставки газа по трубопроводу «Северный поток» возобновятся в четверг после завершения планового техобслуживания.

В «Северный поток» пустили газ

Напомним, что до начала планового ремонта поставки голубого топлива осуществлялись на уровне 40% от максимально возможного. «Газпром» объяснял сокращение объемов тем, что турбина компании Siemens не была своевременно возвращена после ремонта, который проводился в Канаде.

Компании,Джастин Трюдо,Siemens,Газпром,
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