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43 минуты назад

IKEA отказалась от продажи бизнеса в России

Елена Прошина

Шведский ретейлер IKEA не намерен продавать бизнес в России, поскольку планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к компании.

По его словам, IKEA никогда не продавала свой бизнес в каких-либо странах и не собирается делать этого в России. Ретейлер планирует вернуться в РФ в течение года-двух сразу после смены экономической обстановки и ослабления санкций. До этого склады и магазины компании останутся закрытыми или будут сданы в аренду. Заводы IKEA продаст, но с сохранением права производить в будущем товары по договорным ценам, добавил источник.

При этом ретейлер намерен сохранить порядка 700 сотрудников, которыми он «очень дорожит». Они продолжать работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег. Кроме того компания предложит сотрудникам альтернативные варианты трудоустройства или минимальное жалование с перспективой вернуться в команду после открытия магазинов и складов.

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Ранее стало известно, что IKEA не станет возобновлять производство мебели на фабриках в Тихвине, Новгороде и Вятке. Компания выставила их на продажу.

Компании,Ikea,
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