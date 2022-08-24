IKEA отказалась от продажи бизнеса в России

Шведский ретейлер IKEA не намерен продавать бизнес в России, поскольку планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к компании.

По его словам, IKEA никогда не продавала свой бизнес в каких-либо странах и не собирается делать этого в России. Ретейлер планирует вернуться в РФ в течение года-двух сразу после смены экономической обстановки и ослабления санкций. До этого склады и магазины компании останутся закрытыми или будут сданы в аренду. Заводы IKEA продаст, но с сохранением права производить в будущем товары по договорным ценам, добавил источник.

При этом ретейлер намерен сохранить порядка 700 сотрудников, которыми он «очень дорожит». Они продолжать работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег. Кроме того компания предложит сотрудникам альтернативные варианты трудоустройства или минимальное жалование с перспективой вернуться в команду после открытия магазинов и складов.