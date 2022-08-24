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54 минуты назад

Оценены шансы IKEA на возвращение в Россию

Елена Прошина

Шведский ретейлер IKEA в ближайшем будущем вряд ли сможет возобновить работу магазинов в России. Такое мнение высказали опрошенные «РИА Недвижимость» эксперты.

Так, по мнению гендиректоров агентства InfoLine и консалтинговой компании «Этерна» Ивана Федякова и Дмитрия Томилина, возвращению компании в РФ будут мешать репутационные риски в виде бойкотирования посещения магазинов не только в России, но и других странах.

Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько не исключила, что ретейлер возобновит работу по франшизе, однако точно не в ближайшее время. При этом, по ее словам, компания Ingka, которой принадлежит бренды IKEA и «МЕГА», вполне может сосредоточиться на управлении торговыми центрами и реализации производств.

IKEA приостановила распродажу в России

Федяков также считает, что компания могла занять выжидательную позицию до тех пор пока не измениться политическая ситуация и не появятся подходящие покупатели, которых сейчас найти сложно, ведь бизнес в РФ рассматривается в качестве дистрессового актива и заплатить за него сейчас справедливую цену никто не захочет.

Ранее сообщалось, что IKEA не собирается продавать магазины и склады, поскольку рассчитывает в течение двух лет снова их открыть. Отмечалось, что компания также планирует сохранить в своем штате 700 человек.

Компании,Марина Малахатько,Дмитрий Томилин,Иван Федяков,Ikea,
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