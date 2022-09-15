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1 час назад

Почти на 40% меньше: «Газпром» резко сократил экспорт в дальнее зарубежье

Елена Прошина

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье снизился почти на 40%, сообщается в Telegram-канале компании.

Отмечается, что экспорт в страны дальнего зарубежья составил 84,8 млрд куб. м. Это на 38,8% меньше аналогичных показателей за прошлый год.

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Компания сообщила, что экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» вырос, но точные цифры не привела.

Ранее сообщалось, что немецкий энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении «Газпрома» в Стокгольмском суде.

Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании.

До этого Uniper подписала партнерское соглашение с австралийской нефтегазовой фирмой Woodside о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с 2023 года. Объемы поставляемого в рамках сделки топлива составят более 0,8 млн тонн в год, сообщается на сайте энергетического концерна Германии.

"Газпром" с начала года снизил добычу газа на 15,9%

"Газпром" с начала года, по предварительным данным, снизил добычу газа на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 300,8 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 8,5 месяца упал на 38,8% (на 53,7 млрд куб. м) - до 84,8 млрд куб. м.

При этом среднесуточный экспорт "Газпрома" в сентябре снижается на 22% к уровню августа - до 173 млн куб. м, следует из данных холдинга. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

Европе необходимо закачать еще 14 млрд куб. м газа в свои подземные хранилища, чтобы достигнуть уровня начала сезона отбора 2019-2020 годов, отмечает "Газпрома" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. На 13 сентября запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 58,4 млрд куб. м. При этом даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода, отмечает "Газпром". Кроме того, трудности с заполнением хранилищ испытывает и Украина, признавая, что есть только теоретическая возможность заполнить ПХГ, а практической - нет.

«Газпром»: запасы в ПХГ Европы не гарантируют надёжное прохождение осенне-зимнего сезона

Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в странах Европы не гарантируют им надёжное прохождение осенне-зимнего периода, заявил «Газпром».

Данные Gas Infrastructure Europe свидетельствуют о том, что на 13 сентября запасы газа в ПХГ Европы были восполнены на 58,4 млрд куб. м.

При этом для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать ещё 14 млрд куб. м газа, напомнили в компании.

«При этом даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надёжное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП)», — подчеркнул «Газпром».

Объясняется это тем, что в Германии в прошлом сезоне, который начался 1 октября 2021 года и закончился 31 марта 2022 года, потребление газа составило 57 млрд куб. м. В среднем это 9,5 млрд куб. м в месяц.

Сейчас же уровень заполненности ПХГ Германии составляет 89%. Объём активного газа при этом — 19,3 млрд куб. м.

«Таким образом, объём запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением во время ОЗП в течение всего двух месяцев из шести», — рассказали в пресс-службе.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что на данный момент властям страны не удаётся снизить цены на газ.

По мнению Der Spiegel, экономику Германии на фоне энергокризиса ожидает рецессия и «трагедия в пяти актах» — первые предприятия прекращают работу, падает потребление.

La Vanguardia: европейские газовые хранилища опустеют к началу февраля

Газовые хранилища в Европе могут опустеть в начале февраля 2023 года. Об этом написала испанская газета La Vanguardia.

«Ста шестидесяти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», — отмечается в публикации.

Журналисты отметили, что сейчас перед Европой стоит сложнейшая задача сделать так, чтобы текущих запасов газа хватило на всю осень и зиму.

Газета пишет, что европейским государствам нужно продержаться хотя бы до начала марта, но при условии, что Россия все же решит возобновить поставки газа, пусть даже в маленьком объеме. «В случае провала могут пошатнуться основы ЕС», — предупредил опрошенный изданием эксперт.

Газовый кризис в Европе начался после введения антироссийских санкций из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Цена на газ поднялась до 3 500 евро за тысячу кубометров и, по мнению заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, может составить пять тысяч евро. Ранее федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил о том, что Германия хорошо подготовлена к энергетическому кризису, что поможет ей обойтись без российского газа. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что Германия не может сразу отказаться от газа из России.

В "Газпроме" заявили, что запрос на долгосрочные газовые контракты в Европе растет

Запрос на долгосрочные газовые контракты в Европе растет на фоне увеличения спотовых цен на газ, заявил замглавы "Газпрома" Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме.

"Потребители и производители энергии хотят более предсказуемых цен в условиях ведения бизнеса. На рынке сложилась парадоксальная ситуация - на фоне крайне волатильных спотовых цен запрос на долгосрочные контракты растет. Конечные потребители, в том числе и в Европе, хотят стабильно получать газ по предсказуемым ценам", - сказал Аксютин.

Однако, по его словам, инвесторы и западные компании боятся вкладывать средства в реализацию новых проектов. "Причина очень проста - непредсказуемая политика регуляторов", - отметил он.

"Газпром": запуск "Северного потока-2" мог бы решить проблемы с энергией в ЕС

Заместитель председателя правления компании «Газпром» Олег Аксютин заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» мог бы решить проблему газа в Евросоюзе. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Решить проблему балансировки газового рынка Европы мог бы запуск «Северного потока-2», но мы видим, что это очевидное решение вызывает сопротивление европейских политиков», — сказал он.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал условие, при котором прокачка газа по «Северному потоку» возобновится.

По словам министра, прокачка голубого топлива возобновится, «как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины» для газопровода.

Дело в том, что в ходе ремонтных работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате КС «Портовая» выявили повреждения. Речь шла об утечке масла с примесью герметизирующего состава. В «Газпроме» при этом сказали, что работы выполняли вместе с представителями компании Siemens.

В "Газпроме" назвали США основным бенефициаром энергокризиса в Европе

Основным выгодоприобретателем от энергокризиса в Европе являются США, которые смогли нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу - более дорогого по сравнению с трубопроводным газом. Об этом заявил замглавы "Газпрома" Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме.

"У текущего кризиса на газовом рынке в Европе есть и плюсы, но только не для европейских стран. Одним из главных бенефициаров сложившейся ситуации стали Соединенные Штаты Америки", - сказал Аксютин.

"При стабильных условиях [поставки] СПГ [из США] были неконкурентоспособны как из-за высокой себестоимости, так и из-за большого углеродного следа сланцевого газа. Сейчас мы видим существенный рост поставок СПГ из США в Европу. Выводы можете делать самостоятельно", - подчеркнул он.

"Газпром" фиксирует повышенный интерес Китая к росту поставок российского газа

Азиатские страны увеличивают импорт трубопроводного газа на фоне роста цены на сжиженный природный газ (СПГ). "Газпром" фиксирует повышенный интерес Китая к увеличению поставок российского газа, заявил замглавы "Газпрома" Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме.

"В условиях роста стоимости СПГ азиатские рынке увеличивают импорт именно трубопроводного газа. ПАО "Газпром" фиксирует повышение [числа] заявок от китайской стороны на поставку по газопроводу "Сила Сибири". Это говорит о высокой востребованности трубопроводного газа в стране на китайском рынке", - отметил он.

"По актуальным прогнозам, потребление природного газ к концу десятилетия в КНР достигнет уровня потребления всех стран европейского региона", - добавил Аксютин.

"Газпром" сообщил, что 10 сентября установил новый суточный рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири".

Ранее "Газпром" отчитывался о росте экспорта российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Поставки регулярно осуществляются сверх суточных контрактных количеств.

"Газпром" сумел в январе-августе нарастить поставки газа по "Силе Сибири" в Китай на 60%.

Компании,Роберт Хабек,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Олег Аксютин,Николай Шульгинов,Дмитрий Медведев,Минэнерго России,Siemens,Газпром,ЕС,
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