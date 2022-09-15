Почти на 40% меньше: «Газпром» резко сократил экспорт в дальнее зарубежье

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье снизился почти на 40%, сообщается в Telegram-канале компании.

Отмечается, что экспорт в страны дальнего зарубежья составил 84,8 млрд куб. м. Это на 38,8% меньше аналогичных показателей за прошлый год.

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Компания сообщила, что экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» вырос, но точные цифры не привела.

Ранее сообщалось, что немецкий энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении «Газпрома» в Стокгольмском суде.

Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании.

До этого Uniper подписала партнерское соглашение с австралийской нефтегазовой фирмой Woodside о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с 2023 года. Объемы поставляемого в рамках сделки топлива составят более 0,8 млн тонн в год, сообщается на сайте энергетического концерна Германии.

"Газпром" с начала года, по предварительным данным, снизил добычу газа на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 300,8 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 8,5 месяца упал на 38,8% (на 53,7 млрд куб. м) - до 84,8 млрд куб. м.

При этом среднесуточный экспорт "Газпрома" в сентябре снижается на 22% к уровню августа - до 173 млн куб. м, следует из данных холдинга. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

Европе необходимо закачать еще 14 млрд куб. м газа в свои подземные хранилища, чтобы достигнуть уровня начала сезона отбора 2019-2020 годов, отмечает "Газпрома" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. На 13 сентября запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 58,4 млрд куб. м. При этом даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода, отмечает "Газпром". Кроме того, трудности с заполнением хранилищ испытывает и Украина, признавая, что есть только теоретическая возможность заполнить ПХГ, а практической - нет.

Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в странах Европы не гарантируют им надёжное прохождение осенне-зимнего периода, заявил «Газпром».

Данные Gas Infrastructure Europe свидетельствуют о том, что на 13 сентября запасы газа в ПХГ Европы были восполнены на 58,4 млрд куб. м.

При этом для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать ещё 14 млрд куб. м газа, напомнили в компании.

«При этом даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надёжное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП)», — подчеркнул «Газпром».

Объясняется это тем, что в Германии в прошлом сезоне, который начался 1 октября 2021 года и закончился 31 марта 2022 года, потребление газа составило 57 млрд куб. м. В среднем это 9,5 млрд куб. м в месяц.

Сейчас же уровень заполненности ПХГ Германии составляет 89%. Объём активного газа при этом — 19,3 млрд куб. м.

«Таким образом, объём запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением во время ОЗП в течение всего двух месяцев из шести», — рассказали в пресс-службе.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что на данный момент властям страны не удаётся снизить цены на газ.

По мнению Der Spiegel, экономику Германии на фоне энергокризиса ожидает рецессия и «трагедия в пяти актах» — первые предприятия прекращают работу, падает потребление.

Газовые хранилища в Европе могут опустеть в начале февраля 2023 года. Об этом написала испанская газета La Vanguardia.

«Ста шестидесяти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», — отмечается в публикации.

Журналисты отметили, что сейчас перед Европой стоит сложнейшая задача сделать так, чтобы текущих запасов газа хватило на всю осень и зиму.

Газета пишет, что европейским государствам нужно продержаться хотя бы до начала марта, но при условии, что Россия все же решит возобновить поставки газа, пусть даже в маленьком объеме. «В случае провала могут пошатнуться основы ЕС», — предупредил опрошенный изданием эксперт.

Газовый кризис в Европе начался после введения антироссийских санкций из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Цена на газ поднялась до 3 500 евро за тысячу кубометров и, по мнению заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, может составить пять тысяч евро. Ранее федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил о том, что Германия хорошо подготовлена к энергетическому кризису, что поможет ей обойтись без российского газа. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что Германия не может сразу отказаться от газа из России.

Запрос на долгосрочные газовые контракты в Европе растет на фоне увеличения спотовых цен на газ, заявил замглавы "Газпрома" Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме.

"Потребители и производители энергии хотят более предсказуемых цен в условиях ведения бизнеса. На рынке сложилась парадоксальная ситуация - на фоне крайне волатильных спотовых цен запрос на долгосрочные контракты растет. Конечные потребители, в том числе и в Европе, хотят стабильно получать газ по предсказуемым ценам", - сказал Аксютин.

Однако, по его словам, инвесторы и западные компании боятся вкладывать средства в реализацию новых проектов. "Причина очень проста - непредсказуемая политика регуляторов", - отметил он.

Заместитель председателя правления компании «Газпром» Олег Аксютин заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» мог бы решить проблему газа в Евросоюзе. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Решить проблему балансировки газового рынка Европы мог бы запуск «Северного потока-2», но мы видим, что это очевидное решение вызывает сопротивление европейских политиков», — сказал он.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал условие, при котором прокачка газа по «Северному потоку» возобновится.

По словам министра, прокачка голубого топлива возобновится, «как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины» для газопровода.

Дело в том, что в ходе ремонтных работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате КС «Портовая» выявили повреждения. Речь шла об утечке масла с примесью герметизирующего состава. В «Газпроме» при этом сказали, что работы выполняли вместе с представителями компании Siemens.

Основным выгодоприобретателем от энергокризиса в Европе являются США, которые смогли нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу - более дорогого по сравнению с трубопроводным газом. Об этом заявил замглавы "Газпрома" Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме.

"У текущего кризиса на газовом рынке в Европе есть и плюсы, но только не для европейских стран. Одним из главных бенефициаров сложившейся ситуации стали Соединенные Штаты Америки", - сказал Аксютин.



"При стабильных условиях [поставки] СПГ [из США] были неконкурентоспособны как из-за высокой себестоимости, так и из-за большого углеродного следа сланцевого газа. Сейчас мы видим существенный рост поставок СПГ из США в Европу. Выводы можете делать самостоятельно", - подчеркнул он.

Азиатские страны увеличивают импорт трубопроводного газа на фоне роста цены на сжиженный природный газ (СПГ). "Газпром" фиксирует повышенный интерес Китая к увеличению поставок российского газа, заявил замглавы "Газпрома" Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме.

"В условиях роста стоимости СПГ азиатские рынке увеличивают импорт именно трубопроводного газа. ПАО "Газпром" фиксирует повышение [числа] заявок от китайской стороны на поставку по газопроводу "Сила Сибири". Это говорит о высокой востребованности трубопроводного газа в стране на китайском рынке", - отметил он.



"По актуальным прогнозам, потребление природного газ к концу десятилетия в КНР достигнет уровня потребления всех стран европейского региона", - добавил Аксютин.

"Газпром" сообщил, что 10 сентября установил новый суточный рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири".

Ранее "Газпром" отчитывался о росте экспорта российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Поставки регулярно осуществляются сверх суточных контрактных количеств.