«Газпром» поставил ультиматум «Молдовагазу»

Российская энергетическая компания «Газпром» сообщила, что в случае нарушения обязательств по оплате поставки для «Молдовгаза» могут быть остановлены. Об этом российской компании написала в своём Telegram-канале.

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«Газпром» сообщает, что компания «Молдовагаз» регулярно нарушала условия оплаты за поставленный газ на протяжении этого года. Кроме того, компания неоднократно обращалась к «Газпрому» с просьбой смягчить контрактные обязательства.

«В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту», – сообщила российская компания.

«"Газпром" оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз"», – заключили в «Газпроме».