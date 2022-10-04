Молдавия ответила на ультиматум «Газпрома»

Молдавская энергетическая компания «Молдовагаз» ответила на ультиматум, поставленный российской компанией «Газпром». Она пообещала приложить все усилия, чтобы выполнить обязательства перед «Газпромом». Об этом в своём Telegram-канале написал председатель правления молдавской компании Вадим Чебан.

«АО “Молдовагаз”, как и прежде, приложит все усилия по выполнению в октябре контрактных обязательств перед ПАО “Газпром”. Что касается механизма погашения исторической задолженности, хочу сообщить, что согласование этого вопроса, в силу объективных обстоятельств, выходит за рамки компетенции руководства компании», – написал Чебан.

Он также добавил, что газотранспортные и газораспределительные предприятия группы компаний готовы работать в режиме ЧС.

Кроме того, Чебан заявил, что «Молдовагаз» готов к переговорам с акционерами предприятия, чтобы представить варианты по урегулированию спорных моментов.