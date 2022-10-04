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28 минут назад

Молдавия ответила на ультиматум «Газпрома»

Елена Прошина

Молдавская энергетическая компания «Молдовагаз» ответила на ультиматум, поставленный российской компанией «Газпром». Она пообещала приложить все усилия, чтобы выполнить обязательства перед «Газпромом». Об этом в своём Telegram-канале написал председатель правления молдавской компании Вадим Чебан.

«АО “Молдовагаз”, как и прежде, приложит все усилия по выполнению в октябре контрактных обязательств перед ПАО “Газпром”. Что касается механизма погашения исторической задолженности, хочу сообщить, что согласование этого вопроса, в силу объективных обстоятельств, выходит за рамки компетенции руководства компании», – написал Чебан.

Он также добавил, что газотранспортные и газораспределительные предприятия группы компаний готовы работать в режиме ЧС.

«Газпром» поставил ультиматум «Молдовагазу»

Кроме того, Чебан заявил, что «Молдовагаз» готов к переговорам с акционерами предприятия, чтобы представить варианты по урегулированию спорных моментов.

Ранее российская энергетическая компания «Газпром» сообщила, что в случае нарушения обязательств по оплате поставки для «Молдовгаза» могут быть остановлены.

Компании,Вадим Чебан,Газпром,
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