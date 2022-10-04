Bloomberg: Венгрии придется заплатить РФ €4 млрд за газ зимой

Венгрии, возможно, придется заплатить четыре миллиарда евро и более за российский газ предстоящей зимой без учета отсроченного платежа «Газпрому». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Венгрии, вероятно, придется заплатить около четырех миллиардов евро или больше за российский газ в течение европейской зимы, не считая отложенной суммы, которая оценивается в 1,9 миллиарда евро», — приводятся в материале слова собеседника агентства.
Ранее венгерская компания MVM заключила с «Газпромом» соглашение об отсрочке платежей за газ на фоне резких колебаний цен. Согласно документы, выплаты по сделке будут производиться в течение трех лет. В первый год MVM заплатит 20% от суммы, а в последующие два по 40%.