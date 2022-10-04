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52 минуты назад

Bloomberg: Венгрии придется заплатить РФ €4 млрд за газ зимой

Елена Прошина

Венгрии, возможно, придется заплатить четыре миллиарда евро и более за российский газ предстоящей зимой без учета отсроченного платежа «Газпрому». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: Венгрии придется заплатить РФ €4 млрд за газ зимой
Фото: ТАССТАСС

«Венгрии, вероятно, придется заплатить около четырех миллиардов евро или больше за российский газ в течение европейской зимы, не считая отложенной суммы, которая оценивается в 1,9 миллиарда евро», — приводятся в материале слова собеседника агентства.

Ранее венгерская компания MVM заключила с «Газпромом» соглашение об отсрочке платежей за газ на фоне резких колебаний цен. Согласно документы, выплаты по сделке будут производиться в течение трех лет. В первый год MVM заплатит 20% от суммы, а в последующие два по 40%.

Компании,Газпром,
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