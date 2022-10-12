Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что утечки на нефтепроводе «Дружба» могут быть продолжением ЧП на газопроводе «Северный поток» и что эти события означают мировую энергетическую войну, цитирует РИА «Новости».

«Идет мировая энергетическая война. Все еще не мировая война, как ее себе представляем, без ядерного оружия, но это мировая энергетическая война», — указала она.

На одном из участков нефтепровода «Дружба» произошла разгерметизация. Об этом сообщается на сайте оператора польского участка трубопровода — компании PERN.

Как отмечается в сообщении, поздним вечером 11 октября была обнаружена разгерметизация трубопровода «Дружба» на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от города Плоцка. В компании пояснили, что по этому участку нефть поступает в Германию, причины случившегося пока неизвестны.

На место происшествия были направлены спасательные службы компании и Государственная противопожарная служба для оценки ситуации и начала работ по восстановлению. Также сообщается, что остальные элементы инфраструктуры, в том числе участок, по которому нефть транспортируется в Польшу, а затем и в Германию, работают в штатном режиме.

В ночь на 26 сентября были обнаружены утечки на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» рядом с островом Борнхольм. Уже известно, что газопроводы повредили умышленно, основной версией инцидента считается диверсия. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме. В начале октября сообщалось, что утечка газа на нитке газопровода «Северный поток — 1» завершилась, давление стабилизировалось, а Газпром 3 октября подтвердил, что давление в поврежденных трубах газопроводов стабилизировалось.

Польша продолжает получать нефть из РФ по трубопроводу "Дружба", польская PERN уведомила Россию об утечке на нефтепроводе, заявил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов. По его словам, неизвестно, сколько времени займет устранение утечки.

"Пока прием (нефти - прим. ТАСС) идет, значит у них есть мощности, куда они принимают", - сказал он.



"Пока непонятно", - отметил Андронов, отвечая на вопрос о сроках устранения утечки.

Андронов добавил, что утечка на "Дружбе" произошла ближе к границе с Германией.

Разгерметизация произошла во вторник вечером на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 км от города Плоцк в центральной части Польши. По этому участку нефть поступает в Германию. Причины происшествия пока неизвестны. Поврежденная нитка была сразу же отключена, вторая продолжает работать, как и остальная инфраструктура компании.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Оператор польского участка трубы - компания PERN, управляет сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, включая польский участок "Дружбы", осуществляет поставки нефти на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.

Польские власти изучают причины разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", заявил замминистра климата и окружающей среды Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что причины утечки пока неизвестны, а также отказался комментировать возможность диверсии.

"Мы анализируем ситуацию. Все службы работают, включая спасателей и службы безопасности. Мы сейчас анализируем причины", – сказал Гуиборге-Четвертыньский.

Польские власти не считают разгерметизацию трубопровода "Дружба" диверсией. Об этом заявил в среду агентству Reuters уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер.

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"Здесь мы можем говорить о случайном повреждении", - сказал он, добавив, что нет никаких оснований полагать, что утечка стала результатом диверсии.

Пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Польши Кароль Кежковский заявил, что утечка нефти из нефтепровода «Дружба» продлится еще несколько часов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кежковского, передача нефти на одной из двух ниток нефтепровода прекращена, и давление в ней падает.

«Мы надеемся, что в следующие часы утечка станет меньше», — отметил он.

Кежковский уточнил, что сейчас на месте утечки работает аварийная служба оператора Pern, которая откачивает нефтепродукт в цистерны. По словам пресс-секретаря Пожарной стражи, уже было вывезено около 400 кубометров нефти.

Он также подчеркнул, что все действия в данный момент сконцентрированы на защите территории.

«Это попросту поле кукурузы без застройки. Нет угроз жителям», — сказал Кежковский, отметив, что говорить о причинах аварии пока рано.

Если утечка на нефтепроводе «Дружба» небольшая, то устранить ее можно будет за нескольких дней. Прежде всего необходимо узнать, насколько велико повреждение. О сроках восстановления нефтепровода в разговоре с «Лентой.ру» высказался заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Оператор польского участка крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба» обнаружил утечку на одной из двух его ниток. Причиной стала разгерметизация. Уточняется, что утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию.

«Если утечка небольшая, то устранить ее можно будет за несколько дней. Весь вопрос упирается в то, что мы пока не знаем, насколько велика утечка и велико повреждение нефтепровода», — считает Фролов.

Аналитик напомнил, что поставки российской нефти в Германию были затруднены и ранее.

«После того как Германия украла у "Роснефти" ее долю в нефтеперерабатывающих заводах, "Роснефть" заявила о невозможности исполнять ранее заключенный контракт. Соответственно, она не может поставлять нефть до тех пор, пока не будет заключен новый контракт. Поэтому поставки нефти в Германию и без того были весьма-весьма затруднены», — объяснил он.

Ранее правительство ФРГ приняло решение о передаче Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, структуру «Роснефти», в доверительное управление Федеральному сетевому агентству (BNA). Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах — PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

Компания «Роснефть» назвала передачу своих активов под управление регулятора Германии незаконным и нарушающим принципы рыночной экономики и цивилизации.

Ответить на вопрос, кто мог стоять за инцидентом на польском участке нефтепровода «Дружба» пока очень сложно, но не стоит исключать варианта, при котором сама Варшава, являясь главным проводником американской политики в Восточной Европе, могла пойти на такой шаг. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Юрий Светов, комментируя ситуацию с разгерметизацией нефтепровода в Польше, которая произошла поздно вечером 11 октября.

По его мнению, для того чтобы выяснить истинную причину происшествия и установить виновника, понадобятся годы:

— Например, до сих пор идет расследование ситуации на «Северном потоке». При этом в процессе участвуют практически все страны ЕС и США. Но Россию даже не посвящают в ход дела, хотя этот объект является нашей собственность. Естественно, это вызывает большие вопросы относительно того, что диверсию могли подстроить, а Россию не вовлекают, потому что может вскрыться правда.

И в данных обстоятельствах, считает политолог, вполне допустимо предположить, что инцидент на польском участке нефтепровода «Дружба» — абсолютно рукотворное дело:

— В свете происходящего я не исключаю, что эта диверсия подготовлена Польшей. Эта страна является главным проводником американской политики в Восточной Европе. России делать этого не было никакого смысла, так как мы через этот нефтепровод качали сырье. Украине этот шаг тоже был абсолютно не нужен. Да и она является союзником Польши.

По мнению собеседника «ВМ», именно Варшаве случившееся могло быть под силу:

— Есть такая фраза: наводить тень на плетень. И в случае с Варшавой это высказывание как никогда красочно описывает происходящее. Зачем делать это? Чтобы впоследствии обвинить Россию. Нам известны истории с малайзийским боингом, который был сбит в 2014 году. США до сих пор обвиняют в этом происшествии Россию, уверяя, что у них есть снимки со спутников, подтверждающие причастность Москвы к трагедии. Но за восемь лет они не предоставили ни одного доказательства, поскольку дело под грифом сверхсекретности. Снова нас обвиняют, но при этом не позволяют участвовать в процессе.

В заключение эксперт отметил, что расследование ЧП на нефтепроводе «Дружба» займет годы и, как в случае с малайзийским боингом, Запад не включит РФ в процесс, чтобы Москва не смогла уличить страны НАТО во лжи.

Больше всего от утечки нефти на польском участке крупнейшего экспортного нефтепровода «Дружба» пострадает Германия. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Андрей Кортунов.

По его словам, по версии польских СМИ, инцидент произошел по техническим причинам. При этом версия с саботажем тоже не исключена, отметил политолог:

— Не могу сказать, что это значительный ущерб нефтепроводу. Решить вопрос с ремонтными работами и возобновлением поставок сырья можно в течение нескольких часов.

Что же касается неблагоприятной экологической обстановки в связи с утечкой нефти, по словам Кортунова, она ограничивается лишь территорией Польши.

— А вот реальный экономический ущерб ощутят немцы, поскольку нитка, где произошла утечка, была главной магистралью через польскую территорию, по которой сырье прокачивалось из РФ в Германию, — подчеркнул эксперт.

Для России, предположил собеседник «ВМ», тоже возникнут последствия, ведь Москву могут обвинить в том, что нефтепровод неблагонадежен, используя этот «аргумент» в качестве основания для полного отказа от поставок российской нефти. Однако отказ от энергетического партнерства с РФ произойдет не быстро, поскольку у европейских стран не такой большой выбор среди альтернативных поставщиков, заключил Кортунов.

Утечка топлива на нефтепроводе «Дружба» выгодна Варшаве как аргумент на переговорах с Германией, заявил НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Об утечке сообщил польский оператор PERN, власти Польши информацию подтвердили. В Варшаве не считают произошедшее диверсией, хотя об этом говорят, например, в Сербии. Предварительная версия - случайно повреждение.

«Немецкие нефтеперерабатывающие заводы стоят прямо на трубе – нефтепроводе «Дружба». Они и были изначально построены таким образом. И многие из них не могут переключиться на какие-то поставки, на пример, из немецких же портов. Им все равно нужно, чтобы по этой же трубе переходила нефть, чтоб полностью загрузиться. И поляки им говорят: давайте вы будете закупать нефть, пригонять ее в польский порт Гданьск, там мы от Гданьска до нефтепровода «Дружба» как раз эту нефть протянем и по дружбе к вам поставим», - объяснил НСН Юшков.

По его мнению, поляки подталкивают Германию к тому, чтобы та «завязала» с российскими поставками и начала контрактовать мощности по приему нефти в Гданьске.

«Германия и Польша уже с января на национальном уровне приняли решение не закупать российскую нефть по «Дружбе». Поэтому я думаю, поляки постепенно будут говорить, что выше по течению из России труба сломалась и ничего не остается, кроме как начать переходить на схему с Гданьском», - сказал Юшков.

Эксперт предположил, что поиск поломки и исследование вопроса продлятся еще какое-то время, а после нового года проблема перестанет быть актуальной, поскольку от покупки нефти по «Дружбе» откажутся.