Товары Uniqlo появились в России

Товары от ритейлера Uniqlo появились в продаже на платформе CDEK.Shopping. Об этом сообщает ТАСС.

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В данный момент на платформе доступно свыше полторы тысячи товаров от Uniqlo, в том числе верхняя одежда, брюки, шорты и другое. Цены на товары варьируются от 1,5 тысячи до 18 тысяч рублей, а для оплаты доступен ряд карт. Доставляются товары по большей части из Польши.

Эту информацию также подтвердили в пресс-службе СДЭК.

Компания Uniqlo – один из крупнейших производителей и ретейлеров одежды из Японии. В марте 2022 года она приостановила свою деятельность в России. Управляющая сетью магазинов Uniqlo компания Fast Retailing Co., объяснила это тем, что ритейлер столкнулся с рядом трудностей в области ведения бизнеса.