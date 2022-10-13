Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Товары Uniqlo появились в России

Елена Прошина

Товары от ритейлера Uniqlo появились в продаже на платформе CDEK.Shopping. Об этом сообщает ТАСС.

Товары Uniqlo появились в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В данный момент на платформе доступно свыше полторы тысячи товаров от Uniqlo, в том числе верхняя одежда, брюки, шорты и другое. Цены на товары варьируются от 1,5 тысячи до 18 тысяч рублей, а для оплаты доступен ряд карт. Доставляются товары по большей части из Польши.

Эту информацию также подтвердили в пресс-службе СДЭК.

Компания Uniqlo – один из крупнейших производителей и ретейлеров одежды из Японии. В марте 2022 года она приостановила свою деятельность в России. Управляющая сетью магазинов Uniqlo компания Fast Retailing Co., объяснила это тем, что ритейлер столкнулся с рядом трудностей в области ведения бизнеса.

Ранее российские торговые центры стали подавать иски к зарубежным ритейлерам, которые приостановили свою работу на территории России.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители