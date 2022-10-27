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46 минут назад

Оценены перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока 2»

Елена Прошина
Алексей Белогорьевэксперт

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с «Рамблером» оценил перспективы сертификации «Северного потока - 2» в Германии и начала поставок по уцелевшей после взрывов ветке газопровода.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности Москвы начать поставки газа в Европу по уцелевшей ветке трубопровода, в том числе направлять дополнительные объемы. После этого немецкое правительство в ответе на запрос зампреда фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Лайфа-Эрика Хольма заявило, что использовать вторую нитку «Северного потока - 2» после взрывов технически невозможно.

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Детали касательно технической невозможности запуска второй ветки «Северного потока - 2» нужно уточнять у правительства Германии. Что они имеют в виду, не очень понятно. Но с точки зрения «Газпрома» линия Б остается под давлением, то есть по ней можно прокачивать газ. И российская компания уже не раз заявляла, что готова это делать, если газопровод будет сертифицирован Федеральным сетевым агентством Германии. Но еще 22 февраля, до начала СВО, оно заморозило сертификацию. И для того, чтобы этот процесс возобновился, необходимо политическое решение правительства Олафа Шольца.

Но учитывая внутриполитическую ситуацию в Германии, сложные отношения внутри правительственной коалиции и текущий уровень отношений между Россией и ФРГ, ЕС, я не вижу в обозримой перспективе возможности одобрения сертификации немецким правительством. Даже если представить, что в Германии действительно будет острый физический дефицит газа в январе или феврале 2023 года, - чего по-прежнему нельзя исключать, хотя вероятность этого менее высока, чем была ранее - но даже в этом случае, думаю, правительство Шольца на это не пойдет. Одобрение сертификации трубопровода грозит развалом правительственной коалиции ФРГ. Партия «зеленых», которая фактически контролирует экономическую политику Германии, выступает категорически против сертификации. Кроме того, партия «свободных демократов» тоже достаточно скептически относится к «Северному потоку - 2», поэтому Шольц не найдет поддержки со стороны партнеров по коалиции. Он не будет рисковать, тем более его собственный политический рейтинг не очень высок.
Алексей Белогорьев
Алексей БелогорьевЗаместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)

Среди политиков Германии и ЕС растет уверенность в том, Европа способна пережить ближайшую зиму и следующие две зимы без увеличения поставок газа из России, отметил специалист.

«Это не только политика ответственных участников рынка. То падение биржевых цен, которое мы видим в последние месяцы, отражает то, что панические настроения преодолены (по крайней мере на текущий момент), и, соответственно, никто не будет принимать такие эмоционально окрашенные решения. Сейчас это невозможно. Что будет дальше, мы не знаем. Но я сомневаюсь, что к вопросу сертификации и запуска "Северного потока 2" Германия может вернуться раньше, чем зимой 2023-2024 года», — сказал собеседник «Рамблера».

Ранее на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день. Позднее шведская береговая охрана сообщила об обнаружении четвертой утечки газа. В Швеции подчеркнули, что в районе аварии были зафиксированы взрывы, и квалифицировали это как «грубый саботаж».

Позднее в Швеции заявили о завершении расследования ЧП на газопроводах. Отмечалось, что найдены доказательства взрывов. Однако шведские власти отказалась делиться с Россией результатами расследования.

Компании,Олаф Шольц,Владимир Путин,Газпром,Бундестаг,ЕС,
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