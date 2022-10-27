Оценены перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока 2»

Детали касательно технической невозможности запуска второй ветки «Северного потока - 2» нужно уточнять у правительства Германии. Что они имеют в виду, не очень понятно. Но с точки зрения «Газпрома» линия Б остается под давлением, то есть по ней можно прокачивать газ. И российская компания уже не раз заявляла, что готова это делать, если газопровод будет сертифицирован Федеральным сетевым агентством Германии. Но еще 22 февраля, до начала СВО, оно заморозило сертификацию. И для того, чтобы этот процесс возобновился, необходимо политическое решение правительства Олафа Шольца.



Но учитывая внутриполитическую ситуацию в Германии, сложные отношения внутри правительственной коалиции и текущий уровень отношений между Россией и ФРГ, ЕС, я не вижу в обозримой перспективе возможности одобрения сертификации немецким правительством. Даже если представить, что в Германии действительно будет острый физический дефицит газа в январе или феврале 2023 года, - чего по-прежнему нельзя исключать, хотя вероятность этого менее высока, чем была ранее - но даже в этом случае, думаю, правительство Шольца на это не пойдет. Одобрение сертификации трубопровода грозит развалом правительственной коалиции ФРГ. Партия «зеленых», которая фактически контролирует экономическую политику Германии, выступает категорически против сертификации. Кроме того, партия «свободных демократов» тоже достаточно скептически относится к «Северному потоку - 2», поэтому Шольц не найдет поддержки со стороны партнеров по коалиции. Он не будет рисковать, тем более его собственный политический рейтинг не очень высок.

Алексей Белогорьев Заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)