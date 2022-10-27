Оценены перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока 2»

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с «Рамблером» оценил перспективы сертификации «Северного потока - 2» в Германии и начала поставок по уцелевшей после взрывов ветке газопровода.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности Москвы начать поставки газа в Европу по уцелевшей ветке трубопровода, в том числе направлять дополнительные объемы. После этого немецкое правительство в ответе на запрос зампреда фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Лайфа-Эрика Хольма заявило, что использовать вторую нитку «Северного потока - 2» после взрывов технически невозможно.
Среди политиков Германии и ЕС растет уверенность в том, Европа способна пережить ближайшую зиму и следующие две зимы без увеличения поставок газа из России, отметил специалист.
«Это не только политика ответственных участников рынка. То падение биржевых цен, которое мы видим в последние месяцы, отражает то, что панические настроения преодолены (по крайней мере на текущий момент), и, соответственно, никто не будет принимать такие эмоционально окрашенные решения. Сейчас это невозможно. Что будет дальше, мы не знаем. Но я сомневаюсь, что к вопросу сертификации и запуска "Северного потока 2" Германия может вернуться раньше, чем зимой 2023-2024 года», — сказал собеседник «Рамблера».
Ранее на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день. Позднее шведская береговая охрана сообщила об обнаружении четвертой утечки газа. В Швеции подчеркнули, что в районе аварии были зафиксированы взрывы, и квалифицировали это как «грубый саботаж».
Позднее в Швеции заявили о завершении расследования ЧП на газопроводах. Отмечалось, что найдены доказательства взрывов. Однако шведские власти отказалась делиться с Россией результатами расследования.