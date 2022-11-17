Банкам пригрозили штрафами за отказ передавать данные о россиянах

Власти предлагают наказывать банки за отказ предоставлять всю информацию о своих клиентах по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), включая данные об идентификации. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на законопроект "О внесении изменения в статью 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях", который Госдума примет в первом чтении уже в ноябре.

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Новый законопроект является продолжением уже принятых Госдумой в первом чтении поправок в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые устанавливают новые требования к такой информации, пишет газета. В частности, финансовые организации, помимо сведений об операциях, должны будут предоставлять данные об идентификации клиентов, их представителей, а также иную информацию в рамках закона.

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Росфинмониторинг уже заявил, что ко второму чтению документа предложил поправку, обязывающую банки также предоставлять ему фото- и видеоматериалы с камер, установленных в отделениях или на банкоматах.

Согласно предложениям авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова и вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлева, за непредоставление данных об идентификации должностные лица могут быть оштрафованы на 30-50 тыс. рублей, а юрлица - на 300-500 тыс. рублей.

Правительство уже положительно высказалось относительно законопроекта, указав на необходимость доработки новых норм, отмечает газета. Также "Известия" направили запрос в Росфинмониторинг с просьбой оценить актуальность законопроекта. Об ответе пока не сообщается.

В ЦБ "Известиям" сообщили, что знакомы с этой инициативой.