В России закрылось 80% магазинов H&M

Крупнейший в Европе ретейлер по торговле одеждой и аксессуарами H&M, объявивший о планах уйти из России, закрыл на территории страны более 114 магазинов своей сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«На данный момент закрыто 114 магазинов H&M в России из 146», – сообщили в компании. Флагманский магазин на Тверской улице закроется 30 ноября.

Напомним, что H&M объявила о намерении постепенно остановить свою деятельность в России. Однако некоторые магазины оставались открытыми – в них распродавали оставшиеся товары. В пресс-службе компании уточнили, что для реализации стока было открыто 118 магазинов, из них 98 бренда H&M, 4 - Cos, 3 - Other Stories, 2 - Weekday, 11 - Monki.