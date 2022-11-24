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50 минут назад

В России закрылось 80% магазинов H&M

Елена Прошина

Крупнейший в Европе ретейлер по торговле одеждой и аксессуарами H&M, объявивший о планах уйти из России, закрыл на территории страны более 114 магазинов своей сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В России закрылось 80% магазинов H&M
Фото: ТАССТАСС

«На данный момент закрыто 114 магазинов H&M в России из 146», – сообщили в компании. Флагманский магазин на Тверской улице закроется 30 ноября.

Напомним, что H&M объявила о намерении постепенно остановить свою деятельность в России. Однако некоторые магазины оставались открытыми – в них распродавали оставшиеся товары. В пресс-службе компании уточнили, что для реализации стока было открыто 118 магазинов, из них 98 бренда H&M, 4 - Cos, 3 - Other Stories, 2 - Weekday, 11 - Monki.

Ранее стало известно, что товары H&M появились в интернет-магазине Ozon.

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