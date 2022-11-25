Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура высказался о решении США и ЕС вывести из-под действия политики потолка цен операции, которые имеют отношение к морской перевозке в Японию нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2». Так, по его словам, данный шаг очень важен, поскольку это обеспечит поставки сжиженного природного газа потребителям, передает ТАСС.

«"Сахалин-2" наряду с производством СПГ также добывает и сырую нефть, и экспорт [нефти] необходим с точки зрения продолжения стабильной работы [проекта] и поставок энергоресурсов», - отметил Нисимура.

Он указал на то, что японская сторона проинформировала Группу семи о своей позиции на этот счет. После этого, как подчеркнул министр, Запад признал, что данный нефтегазовый проект не попадает под политику потолка цен.