Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура высказался о решении США и ЕС вывести из-под действия политики потолка цен операции, которые имеют отношение к морской перевозке в Японию нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2». Так, по его словам, данный шаг очень важен, поскольку это обеспечит поставки сжиженного природного газа потребителям, передает ТАСС.
«"Сахалин-2" наряду с производством СПГ также добывает и сырую нефть, и экспорт [нефти] необходим с точки зрения продолжения стабильной работы [проекта] и поставок энергоресурсов», - отметил Нисимура.
Он указал на то, что японская сторона проинформировала Группу семи о своей позиции на этот счет. После этого, как подчеркнул министр, Запад признал, что данный нефтегазовый проект не попадает под политику потолка цен.
Напомним, что летом в России был подписан указ, в соответствии с которым ООО «Сахалинская энергия» назначили новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2» вместо Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Японской стороне поступает из РФ 8,8% используемого СПГ. Почти весь объем идет с «Сахалина-2».