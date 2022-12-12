"Стокманн" купил бизнес Lamoda в России

Согласно опубликованному пресс-релизу компании Global Fashion Group, продажа бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии была успешно завершена. Покупателем стал владелец сети универмагов «Стокманн» Яков Панченко. Об этом сообщает ТАСС.
«Global Fashion Group завершает продажу своего бизнеса Lamoda в СНГ. В дополнение к объявлению компании от 7 октября 2022 года, сегодня успешно завершена продажа бизнеса Lamoda инвестору в сфере розничной торговли модной одеждой Якову Панченко. Global Fashion Group получила выручку в размере €95 млн (за вычетом операционных издержек) в дополнение к денежным средствам, находящимся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года», – сказано в релизе.
Компания Lamoda была основана в 2011 году, а с 2014 года являлась частью публичной Global Fashion Group. О продаже компании стало известно в октябре.