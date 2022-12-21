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1 час назад

В Минцифры оценили влияние от ухода Nokia и Ericsson из РФ

Елена Прошина

В пресс-службе Минцифры России заявили, что уход компаний Nokia и Ericsson из страны не отразится на качестве мобильной связи. Об этом сообщает ТАСС.

В Минцифры оценили влияние от ухода Nokia и Ericsson из РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование», – рассказали в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что из-за ухода компаний Минцифры скорректировали сроки перехода телекоммуникационных компаний на российское оборудование. «Сроки перехода скорректированы в соответствии с текущей ситуацией, операторам предложены более мягкие условия замещения базовых станций. Операторы "большой четверки" уже подписали форвардные контракты на поставку базовых станций», – уточнили в министерстве.

«Сумма, которую операторы направят на закупку российского оборудования, - более 100 млрд рублей. Это позволит организовать современное производство телеком-оборудования в России. Поставки оборудования начнутся с 2025 года», – добавили в Минцифры.

Ранее Минцифры прокомментировало запрет на удаленку для покинувших Россию IT-специалистов.

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