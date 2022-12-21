В Минцифры оценили влияние от ухода Nokia и Ericsson из РФ

«Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование», – рассказали в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что из-за ухода компаний Минцифры скорректировали сроки перехода телекоммуникационных компаний на российское оборудование. «Сроки перехода скорректированы в соответствии с текущей ситуацией, операторам предложены более мягкие условия замещения базовых станций. Операторы "большой четверки" уже подписали форвардные контракты на поставку базовых станций», – уточнили в министерстве.