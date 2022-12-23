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47 минут назад

В «Банке Грузии» заявили, что блокировка счетов россиян не связана с гражданством

Елена Прошина

Представители «Банка Грузии» заявили, что блокировка счетов российских граждан связана не с гражданством, а с подозрительными транзакциями. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на слова сотрудницы банка.

В «Банке Грузии» объяснили блокировку счетов россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не имеем дело с массовым закрытием счетов для россиян. Будут это граждане РФ или граждане других государств, банк систематично ведет проверку счетов клиентов. Обычно блокировки происходят в случае, если транзакции и правила пользования счетами не соответствуют внутренней политике банка или являются подозрительными. Другие критерии нам неизвестны», – рассказала сотрудница банка.

В Грузии начали закрывать счета россиян

Ранее стало известно, что «Банк Грузии» закрывает счета россиян. Пользователи из России стали получать смс-сообщения с предупреждением о скором закрытии счетов, а также необходимости снять деньги.

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